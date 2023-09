Zum Erntedankfest zeigte sich Bühl wieder von seiner besten Seite. Auf dem Dorfplatz zwischen Kirche und Notburgabrunnen tummelte sich Jung und Alt und ließ es sich bei Blasmusik, bei Speisen und Getränken gut gehen. Mit dem Festgottesdienst, den Hans Klee gestaltete, für den musikalischen Rahmen sorgte der Kirchenchor, in der mit Feldfrüchten und Blumen geschmückten Kirche wurde das Einbringen der Ernte gefeiert und der Herbst eingeläutet. Wie gewohnt organisierte der Musikverein Riedern-Bühl das Fest, das bereits zum dritten Mal im „Stadtpark“, so nennen die Bühlener ihren idyllischen Platz im alten Dorfkern, stattfand. Auch wenn der Rahmen nunmehr weit kleiner gesteckt ist, das Dorffest hat nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt.

Das liegt zum einen an der hervorragenden Organisation, an der schönen Gestaltung, und nicht zuletzt an der unterhaltsamen Blasmusik. Der etwas erhöhte Vorplatz vor der Kirche diente als Orchesterbühne, auf der die Trachtenkapelle Berau zum Frühschoppen aufspielte, dem folgte der Auftritt der Dorfmusik Rechberg. Beide Blasmusikvereine sorgten für allerbeste Stimmung, wofür sich die Besucher mit großem Beifall bedankten.

Vereinsvorsitzende Ulrike Spitznagel atmete am Sonntag erleichtert auf: „Unser Erntedankfest wird nach wie vor gut angenommen und ich bin so froh, dass auf unsere Truppe immer Verlass ist.“ Eine Bitte liegt ihr allerdings auf dem Herzen, denn der Musikverein Riedern-Bühl möchte neue Mitglieder gewinnen. Bei der Probe am 5. Oktober können alle Interessierten um 20 Uhr in der Gemeindehalle Bühl vorbeischauen.