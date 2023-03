Die alte Dorfwirtschaft wird es bald nicht mehr geben. Mehr und mehr werden die Dorfbeizen geschlossen. Auch in dem knapp 300 Einwohner zählenden Klettgauer Ortsteil Bühl schwebt das Damoklesschwert der Schließung über dem alten Wirtshaus „Rössle“.

Mehr als 60 Jahre wirtete dort Berthold Ebner, der aus altersbedingten, gesundheitlichen Gründen jetzt in einem Pflegeheim lebt. An zwei Abenden in der Woche öffnen sein Neffe und dessen Schwager bis auf Weiteres die Wirtschaft.

Ein Abend im Wirtshaus Rössle

Es ist Freitagabend 18 Uhr in Bühl. Es ist kalt und das Wetter ungemütlich. Der Platz rund um den Notburgabrunnen, im Sommer der Dorftreffpunkt, liegt einsam und verlassen da.

Das alte Gasthaus Rössle in Bühl ist vermutlich über 200 Jahre alt. | Bild: Eva Baumgartner

Einzig die Fenster des Wirtshauses Rössle sind hellerleuchtet, schemenhaft sieht man durch die Fensterscheiben einige Köpfe. Vor dem alten Gebäude, das schon bessere Zeiten gesehen hat, sind auffallend viele Wagen geparkt.

In der Gaststube herrscht eine wohlige Wärme, für die ein Ofen sorgt, dessen Ofenrohr sich über die ganze Breite der Wirtsstube zieht. Um den großen, runden Stammtisch sitzen zehn Männer, hinter der Theke steht Hubert Isele. Er ist ein Neffe des Wirtes Berthold Ebner.

Hubert Isele (im Bild) sorgt mit seinem Schwager Alex Weicher, dass die Wirtschaft an zwei Abenden in der Woche geöffnet ist. | Bild: Eva Baumgartner

Der 89-jährige bekannte Rössle-Wirt kann seine Wirtschaft nach einem Sturz nicht mehr führen, er lebt seit einigen Wochen im Erzinger Pflegeheim Apfelblüte. Deshalb öffnen sein Neffe Huber Isele und dessen Schwager Alex Weicher zweimal die Woche jeweils mittwochs und freitags ab 17 Uhr die Wirtschaft.

Bühl ohne das Rössle? Unvorstellbar!

Das Dörfchen Bühl ohne das „Rössle“ ist schier nicht vorstellbar. Die alte Dorfwirtschaft gehört zu Bühl fast schon wie die Heilige Notburga. Seit Jahr und Tag gibt es das Rössle, keiner weiß an diesem Abend, wie lange schon. Fest steht, dass die Familie Ebner nach dem Kauf der Wirtschaft mit der dazu gehörenden Landwirtschaft, das „Rössle“ seit 1955 betreibt.

Unter der zehnköpfigen Stammtischrunde sind gerade mal zwei Männer aus Bühl, die anderen kommen aus den umliegenden Klettgauer Ortsteilen wie Riedern, Grießen, Erzingen aber auch aus Dettighofen, Baltersweil und aus den Dörfern der benachbarten Schweiz.

Im Rössle-Saal ging es früher bei Theateraufführungen und bei der Wiiberfasnacht hoch her. | Bild: Eva Baumgartner

„Wir sind ein internationaler Stammtisch für Jung und Alt“, sagt ein dunkelhäutiger Mann, der sich als der Mesner von Bühl vorstellt und lachend anfügt „und ich bin der einzige Schwarze in Bühl“. Der Jüngste in der Runde ist 52 Jahre alt, der Älteste ist ein über 80-jähriger Schweizer.

Dieter Studinger ist mit seinem Hund zu Fuß von Baltersweil nach Bühl gelaufen, nach eineinhalb Stunden Marsch sitzt er entspannt vor seinem Bier. Auf die Frage, ob denn keine Frauen ins „Rössle“ kommen, antwortet er: „Nein, wir wollen es ja schön haben“, worauf schallendes Gelächter am Tisch ausbricht.

Am Stammtisch geht es um Gott und die Welt

Allesamt sind sie gut gelaunt, genießen ihr Bierchen oder das Glas Wein, geschwätzt wird über Alltägliches. Den Mesner-Seppi nervt es, dass es nur noch wenige Kirchgänger gibt, er habe sich schon überlegt, ihnen Bier anzubieten, aber das würde wahrscheinlich auch nichts nützen, meint er.

Der Erzinger Martin Krügle kommt regelmäßig ins „Rössle“, er genieße es, hier Kollegen zu treffen. Und die trudeln peu à peu ein, es ist die Wandergruppe namens „Landstreicher“, sie treffen sich im „Rössle“ zum gemütlichen Speckessen. Den Speck bringt die „wilde Hilde“ von zuhause mit, denn die Rössle-Küche ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Nachdem die Wanderer versorgt sind, gesellt sie sich zu der Männerrunde am Stammtisch.

Die Wandertruppe Landstreicher beim Speckessen. | Bild: Eva Baumgartner

„Wir schätzen diese gemütliche, alte Beiz, hier ist es immer lustig“, sagt einer und erntet zustimmendes Kopfnicken.

Die Bedienung der circa 20 Gäste mit Getränken ist für den Interimswirt Isele überschaubar, aber es ist die Zeit, die er opfert. „Nach einem Arbeitstag noch die Wirtschaft aufzumachen und erst spät heimzukommen, morgens wieder früh raus, das ist schon belastend“, sagt er.

Er mache das für seinen Onkel und auch für das Dorf. Wie lange er das mit seinem Schwager Alex noch weiter macht, darauf weiß er keine Antwort.

Entwicklung bei Dorfgaststätten: Das Rössle ist kein Einzelfall Die Zahl der Gaststätten in den Dörfern geht zurück. Diese Entwicklung beobachtet auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Baden-Württemberg. Dafür gibt es laut Dennis Bachmann, Geschäftsführer Politik der Dehoga Baden-Würrtemberg drei Gründe. Zum einen seien viele Dorfgaststätten familiengefühlt. Wenn der Inhaber aus Altersgründen die Gaststätte aufgeben muss und ein Nachfolger in der Familie fehlt, führe dies laut Bachmann oft zur Schließung. Als zweiten Grund nennt Bachmann die deutlich mobiler gewordene Gesellschaft. „Früher haben die Leute in ihrem Heimatort gearbeitet, jetzt ist es oft die Stadt. Dort gehen sie dann auch zum Essen.“ Auch die Corona-Pandemie habe ihre Auswirkungen auf Wirtschaften in den Dörfern gehabt. Gerade in dieser für die Gastwirte schwierigen Zeit hätten sich einige dazu entschlossen, ihren Betrieb aufzugeben. (mvö)

Auf Besuch im Pflegeheim bei Berthold Ebner

„Ich habe das Rössle immer offengehalten, ausgenommen an vier Tagen und als ich einmal drei Wochen in Kur war“, erzählt Berthold Ebner. Ruhetage habe es nicht gegeben. „Ich war ja immer da“.

Frauen aus dem Dorf haben ihm bei größeren Anlässen wie Vereinsversammlungen, Familienfeiern und dergleichen geholfen, sie haben bedient und geputzt. So habe er seine vor Jahren verstorbene Lebensgefährtin Paula gefunden.

Der 89-jährige Berthold Ebner war 65 Jahre lang der Wirt in Bühl. | Bild: Eva Baumgartner

Seine Gäste kamen aus der Umgebung von Jestetten, über Hohentengen, aus der Schweiz und aus den umliegenden Dörfern. Als Wirt sei er oft zu den Gästen hingesessen und habe mit ihnen geschwätzt. „Es waren gute Leute“.

Mit seinem jetzigen Leben im Pflegeheim sei er zufrieden. „Hier muss ich nichts machen, aber daheim ist es trotzdem am schönsten“, sagt er. Allerdings so macht er deutlich: „Wenn ich nicht mehr da bin, dann wird das „Rössle“ verkauft, dann gibt es wahrscheinlich keine Wirtschaft mehr in Bühl.“