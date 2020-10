von eva baumgartner

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Bucher II läuft deshalb bereits seit geraumer Zeit und wurde nun vom Gemeinderat nach der Offenlage und den eingegangenen Anregungen von Ämtern und Behörden abgesegnet.

Die knapp fünf Hektar große, südlich des Firmenareals liegende Fläche schließt direkt an den Betrieb an. Das Gebiet ist an landwirtschaftliche Betriebe verpachtet, auf den dortigen Feldern steht derzeit der Mais mannshoch.

Zeitplan noch offen

Für die Erweiterungspläne besteht noch kein konkreter Zeitplan, vorerst jedoch wird als erstes ein Hochregallager gebaut, dazu lag bereits ein Bauantrag vor, der in der Sitzung auch bewilligt wurde.

So es die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zulässt, sollen die weiteren Baumaßnahmen in Angriff genommen werden. So ist ein Abriss des in des Jahre gekommenen Verwaltungs- und Bürogebäudes und der derzeit bestehenden Garagen vorgesehen, dort sollen dann weitere Produktionshallen entstehen. Das neue Verwaltungsgebäude wird dann auf den derzeitigen Parkplätzen gebaut werden. Ausreichende Stellplätze für die Mitarbeiter werden an anderer Stelle angelegt.

Fricktal Für Pharma- und Chemiekonzerne in der Schweiz gehört Homeoffice zur neuen Normalität Das könnte Sie auch interessieren

Die verkehrstechnische Erschließung erfolgt nach wie vor über die Industriestraße. Durch die kommende Erweiterung der Betriebsfläche muss jedoch die westlich an den Bebauungsplan angrenzende Kornhausstraße saniert und ausgebaut werden, allerdings nur bis an die Grenze des Firmengeländes, ein weiterer Ausbau in Richtung des Dorfes ist nicht vorgesehen.

Insgesamt steht die Gemeinde dem Vorhaben sehr wohlwollend gegenüber, ist doch Bucher Hydraulics ein wichtiger und großer Arbeitgeber in Klettgau. Mit dessen Erweiterung man sich die Schaffung neuer Arbeitsplätze verspricht.