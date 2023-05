Was Blasmusik kann und ist, ihre ganze Vielfalt und vor allem die Freude am Musizieren demonstrierten Hunderte von Musikern aus dem östlichen Kreisgebiet am Wochenende in der Erzinger Sporthalle.

Zwei Erzinger Vereine feiern ganz groß

Es galt zwei große Jubiläen zu feiern: der FC Erzingen beging sein 100-jähriges Bestehen, der Musikverein Erzingen feierte seinen 160. Geburtstag. Sport und Musik reichten sich im Klettgau so gesehen die Hand und feierten gemeinsam.

Während die Fußballer mit einer Riesenparty mit der Brassband Brasslufthamma aufwarteten, hieß es bei den Erzinger Musiker am folgenden Sonntag mit dem Bezirksmusikfest des Bezirks 3 Bühne frei für neun Musikvereine, die sich allesamt von ihrer besten Seite zeigten und die vielfältigen Facetten in ihren Konzertauftritten unter Beweis stellten.

Zu „Brass meets Charts“ kamen die Besucher in Scharen, nach dem Motto je später der Abend, umso schöner die Gäste, herrschte bis tief in Nacht hinein eine Bombenstimmung, für die gleich eingangs Brasslufthamma sorgte. Die Konzertbesucher warfen sich in das Getümmel vor der Bühne, tanzten was das Zeug hielt, die Brassmusiker hatten im Handumdrehen das Publikum in der Tasche. Tanzpausen boten sich am Wein- oder Bierstand sowie an der Bar an, dort hatten die FC Mitglieder und deren Helfer alle Hände voll zu tun. Für Musik zu vorgerückter Stunde sorgte DJ Maimo, bis die letzten Nachtschwärmer endlich den Heimweg fanden.

Der Sonntagmorgen startete mit dem Bezirksmusikfest. Die Musikvereine Grießen, Lienheim und Altenburg spielten zum Frühschoppenkonzert auf, bei dem sich erneut die große Halle füllte, freilich mit einem etwas anderen Publikum, darunter zahlreiche Familien mit Kindern, die einmal mehr die generationenübergreifende Kultur der Blasmusik vor Augen führte.

Den feierlichen Empfang der Bezirksvereine verfolgten zahlreiche Besucher. | Bild: Eva Baumgartner

Der herzlichen Begrüßung der zahlreichen Besucher und Musiker durch den Gastgeber, dessen Vorsitzenden Christoph Zimmermann, sowie durch den Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari, folgte die Laudatio der Bezirksvorsitzenden Nicole Markhardt, die die 160 Jahre Musikverein Erzingen würdigte und dem Verein auf den Weg gab: „Ich wünsche euch, dass ihr immer Menschen findet, die spüren, wie gut die Musik tut.“

Dem konnte Verbandspräsident Felix Schreiner nur zustimmen. Er betonte: „Zur Heimat gehört die DNA der Blasmusik.“

Bezirk 3 des Blasmusikverbands Der Blasmusikverband Hochrhein, Bezirk 3, vereint unter seinem Dach elf Musikvereine aus dem östlichen Kreisgebiet von Klettgau bis in den Jestetter Zipfel und hinüber ins Rheintal. Die Vereine im Einzelnen: MV Geißlingen, Grießen, Rechberg, Erzingen, Riedern-Bühl, Dettighofen, Lottstetten, Altenburg, Stetten-Bergöschingen, Lienheim Hohentengen-Kaiserstuhl und bis zur seiner Auflösung 2019 Musikverein Jestetten. Die Bezirksvorsitzende ist Nicole Markhardt, Bezirksdirigentin ist Vera Huber.

Die aufmarschierten Musiker der Bezirksvereine – es dürften zwischen 2000 bis 3000 an der Zahl gewesen – boten ein gewaltiges Bild. Zu Ehren des Jubelvereines spielte der Gesamtchor, unter der Leitung von Vera Huber, das Stück „Unsere Reise“ sowie die böhmische Polka „Wir Musikanten“. Nach großem Beifall aus der voll besetzten Halle wurden die Nachmittagskonzerte eingeläutet.

Vera Huber dirigiert den Gesamtchor. | Bild: Eva Baumgartner

Bei einem feinen Mittagessen, bei dem verschiedenste Gerichte zur Auswahl standen, bei Kaffee und Kuchen, begleitet von den kurzweiligen Konzerten der Musikvereine wie der Spielgemeinschaft Hohentengen-Kaiserstuhl, den Musikern aus Dettighofen, Riedern-Bühl, Stetten-Bergöschingen, sowie der Dorfmusik Rechberg und dem Musikverein Lottstetten war ein gewaltiges Programm der Blasmusik geboten.

Beim Bezirksmusikfest wurden acht Musiker für 25 Jahre Musizieren im Verein ausgezeichnet (von links): Bezirksdirigentin Vera Huber, Verbands-Vizepräsidentin Brigitte Russ, Tanja Burkhard-Wehrle, Matthias Bachmann (MV Stetten-Bergöschingen), Dominik Boller (MV Hohentengen), Ulrich Dörflinger (Dorfmusik Rechberg), Sabine Hartmann, Lioba Bernhard (MV Dettighofen), Bezirksvorsitzende Nicole Markhardt, Juliane Hauser und Carmen Wagner (MV Lienheim). Bild: Eva Baumgartner

Erleichterung und noch mehr Freude stellte sich beim Gastgeber dem Musikverein Erzingen ein. „Es war ein schönes, erfolgreiches Fest, bei dem die Freude an der Blasmusik hervorragend zum Ausdruck kam. Blasmusik ist schlichtweg das schönste Hobby“, so brachte Vorsitzender Zimmermann sein Glück auf den Punkt.