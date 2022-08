von Albert Moser

Erheblichen Schaden haben Biber beim Dettighofener Mühlebach an jungen und ausgewachsenen Obstbäumen verursacht. Hinter dem neuen Dorfladen fließt das Bächlein in Richtung Schwarzbach, auf der angrenzenden Kulturlandschaft stehen die in Mitleidenschaft genommenen Bäume.

Der passionierte Landwirt und erfahrene Waldbesitzer Elmar Indlekofer steht verzweifelt neben den angenagten Brettacher-, Boskop- und Grafensteiner-Bäumen und zeigt auf die zum Teil schon vom Biber gefällten kleinen Bäumen und die erwachsenen voll behangenen Kulturen.

Beispiel frischgesetzter Bäumchen am Kulturstreifen nahe des Mühlebaches. | Bild: Albert Moser

„Innerhalb einer Woche haben die geschützten Tiere meine ganzen Obstbäume am Mühlebach zerstört. Mir fehlt jedes Verständnis, dass diese Kulturschädlinge mit diesem Schadensausmaß weiter geduldet werden müssen“, sagt der langjährige ehemalige Bürgermeisterstellvertreter. Er ärgert sich darüber, dass Schäden durch Biber nicht ersetzt werden und verweist auf den Freistaat Bayern, wo es einen Ausgleichsfond für Biberschäden gibt.

Der Biber Der Biber, lat. (Castoridae) ernährt sich von Trieben, Knospen und Blättern, aber auch von Gräsern, Kräutern, Feldfrüchten und Rinde. Der Europäische Biber war ursprünglich in Europa und weiten Teilen Asiens heimisch, ist dann aber durch Bejagung (dichtes Fell, essbares Fleisch) in weiten Teilen Europas ausgerottet worden. Durch konsequenten Schutz und Auswilderungen im 20. Jahrhundert haben sich die Bestände des Europäischen Bibers in den letzten Jahrzehnten wieder erholt.

Nach dem Schaden habe sich Indlekofer auch an die Biberschutzbeauftragte des Landkreises Waldshut, Bettina Sättele aus Ühlingen-Birkendorf, gewandt. Es gebe in der Nähe bereits lange ein Bibervorkommen, auch in der benachbarten Schweiz, erklärt Sättele auf Nachfrage des SÜDKURIER. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich der Biber jetzt auch hier angesiedelt hat“, so Sättele. Der Biberbeauftragten seien Tiere in Weisweil und Riedern am Sand bekannt.

Was kann in solchen Situationen getan werden?

Bettina Sättele empfiehlt, Schäden durch Biber auch an die Gemeinde oder den Landkreis zu melden. Um bestehende Bäume zu schützen, rät sie, Draht oder Estrichgitter um die Bäume zu wickeln. Eine weitere Möglichkeit sei, die Bäume mit einer speziellen Paste einzureiben. Die Kosten für die Material-Ausgaben werden Betroffenen laut Auskunft der Biberschutzbeauftragte erstattet. In diesem Jahr sei dafür noch das Regierungspräsidium Freiburg zuständig, ab nächstem Jahr laufe die Entschädigung über die Landschaftspflegerichtlinie (LPR).

Obstbauer Elmar Indlekofer zeigt einen Grafensteiner-Baum, der vom Biber angenagt wurde. | Bild: Albert Moser

Der Ärger über die Schäden an seinen Obstbäumen ist Elmar Indlekofer anzumerken. Er tue sich angesichts der vom Biber zerstörten Bäume schwer, wieder einmal einen Obstbaum zu pflanzen, erklärt er abschließend.