von eva baumgartner

Frohe Botschaft kam vom Bundesministerium für Ernährung und Wirtschaft, das den „Förderverein Idee – soziales Netzwerk Klettgau“ mit Sitz in Grießen mit 2030 Euro fördert. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner übergab den Geldbetrag symbolisch und würdigte die Arbeit vor Ort, insbesondere die in Coronazeiten besonders wertvolle Nachbarschaftshilfe des Netzwerkes zu würdigen. „Es ist unglaublich, was das Ehrenamt hierzulande leistet, Sie können stolz sein“, betonte der Abgeordnete. Einerseits sei die monetäre Förderung eine wichtige Wertschätzung des Ehrenamtes, aber genauso wichtig sei es, die Anerkennung auszusprechen und Danke zu sagen.

Unterstützung für Initiativen

„Der Förderbetrag der Sondermaßnahme „Ehrenamt stärken – Versorgung sichern aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“, so schreibt die Bundesministerin Julia Glöcknern in dem Begleitschreiben, „unterstützt ehrenamtliche Initiativen, die in der nachbarschaftlichen Lebensmittelversorgung engagiert sind und die in Folge der Covid-19-Pandemie vor besonderen Herausforderungen stehen.“ So gesehen ist der Förderverein Idee geradezu prädestiniert für eine Förderung aus diesem Bundes-Topf. Der beim Ministerium gestellte, nun auch positiv beschiedene Antrag spricht auch für die besonders agile Vereinsführung, die Fördertöpfe zu nutzen weiß.

Die Vorstellung der Vereinsarbeit vor Ort durch Rosemarie Hartmann machte deutlich, dass die Begleitdienste bei weitem nicht nur Einkaufsfahrten für alte, kranke Menschen ausmachen: Ob Arztbesuch, der Gang zur Apotheke oder zu einer Veranstaltung bis hin zu begleiteten Spaziergängen und kleinere Hilfen im Haushalt und vieles andere mehr machen die derzeit 55 Helferinnen und Helfer möglich. Und dies auch über die Gemeindegrenzen hinweg, denn auch in Dettighofen sind die Helfer unterwegs. Ihre ehrenamtliche Arbeit im Sinne der Nachbarschaftshilfe, für die sie eine kleine Vergütung erhalten, beinhaltet jedoch keinerlei pflegerische Leistungen.

Dabei werden den Klienten mit Pflegegrad 125 Euro im Monat für in Anspruch genommene Leistungen der Nachbarschaftshilfe von der Pflegekasse erstattet. Diese Anerkennung durch das Bundessozialgesetz war zweifellos ein Meilenstein für den Förderverein. Das Netzwerk hat mittlerweile einen idealen Standort gefunden, mitten im Dorfzentrum von Grießen in der Herrenstraße 1, befindet sich die Einsatzzentrale, in dem sich auch die allerkleinsten Klettgauer treffen, die Krabbelgruppe der Kita Villa Camala mit Elternberatungs-Räumlickeiten, so gesehen ein Generationen übergreifendes Haus mitten im Dorf.