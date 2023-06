Bei warmen Sommertemperaturen waren viele Besucher der Einladung des Männerwerks Klettgau-Wutachtal zum Johannisfeuer und zur Sonnwendfeier gefolgt.

Beim Chäppeli, einer kleinen idyllisch gelegenen Marienstätte zwischen Geißlingen und Grießen in Klettgau, leitete Diakon i.R. Wolfgang Spitznagel die Andacht mit Blick auf das Leben des heiligen Johannes und Gedanken zum aktuellen Weltgeschehen. Obmann Gerhard Zolg dankte ihm und freute sich, dass rund 50 Mitfeiernde rund um die Feuerstelle vor der Mariengrotte Platz genommen hatten. Er lud noch einmal zu anstehenden Wallfahrten und Ausflüge des Männerwerks ein. Auch Frauen seien dazu herzlich eingeladen und willkommen. Das Jahresprogramm gibt es in den Kirchen Klettgaus, Bonndorfs, Stühlingens und Ühlingen-Birkendorfs. Der schöne laue Sonntagabend beim Johannisfeuer lud noch zu einem längeren Hock ein. Oswald Binkert sorgte mit selbst gekeltertem Most und sonstigen Getränken dafür, dass niemand in der Geselligkeit Durst leiden musste.