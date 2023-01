von Eva Baumgartner

Bernhard Krämer feiert heute in Geißlingen 90. Geburtstag. Vielen – bei Weitem nicht nur Klettgauern – ist er bekannt als Lehrer, Schulrat und Leiter des Staatlichen Schulamts in Waldshut. Neben seinem Beruf war er viele Jahre lang als Dirigent der Männerchöre Grießen und Geißlingen und als Organist in der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen tätig. Heute, mit 90 Jahren, lässt er es ruhig angehen, unternimmt zweimal täglich seine Dorfrunden durch Geißlingen und widmet sich seiner Leidenschaft: dem Lesen, vornehmlich der theologischen Literatur.

In Gausbach im Nordschwarzwald als ältestes von vier Kindern geboren, musste er schon früh Aufgaben und Pflichten übernehmen, dies auch, weil der Vater zehn Jahre lang im Krieg und in Gefangenschaft war. Bereits mit sechs Jahren war er Ministrant und mit zwölf Jahren Mesner in seinem Heimatdorf. Diese christliche Sozialisation sollte sich wie ein roter Faden durch sein ganzes Leben ziehen und nicht nur seine berufliche Laufbahn prägen.

Nach dem Abitur am Pädagogium Meersburg folgte das Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. „Meine erste Lehrerstelle besorgte mir der Pfarrer in Langenbrand im Schwarzwald, denn er brauchte dringend einen Organisten“, erzählt Bernhard Krämer. Wenig später ließ er sich beurlauben und trat ins Benediktinerkloster Beuron ein, studierte Philosophie, um 1962 wieder in den Schuldienst einzutreten.

Es verschlug ihn nach Grießen, wo sein Leben eine Wendung nahm. „Der Pfarrer stellte mir an der Bushaltestelle das Fräulein vor“, sagt Krämer lachend. Es war die junge Dorflehrerin Renate Janssen, die er 1963 heiratete. Beide führten einige Jahre den Geißlinger „Krämerladen“, die Grundschule bis zu deren Schließung und unterrichteten dann an der Grießener Schule. Beruflich ging es für Krämer bergauf: Er wurde zum Schulrat berufen und 1981 zum Leiter des Staatlichen Schulamts Waldshut, bis er 1996 in Pension ging.

Neben seinem Beruf hat es ihm die Musik angetan. 33 Jahre dirigierte er den Gesangverein Grießen, neun Jahre den Männerchor Geißlingen. Er war (und ist es gelegentlich noch) Organist in der Klettgauer Seelsorgeeinheit. Auch hat er maßgeblich mit anderen Geißlingern die Narrenvereinigung initiiert und organsiert. Zudem unterstützte er seine Frau in allen Belangen der Partnerschaft Klettgau-Clisson, Renate Krämer war jahrzehntelang der Motor dieser Jumelage. Sie starb nach schwerer Krankheit im Herbst 2018.

Wenn Bernhard Krämer heute seinen 90. Geburtstag feiert, so tut er das in seinem gemütlichen Zuhause. „Große Feste sind nicht mehr meine Sache“, sagt er. Und auch wenn man ihn nicht mehr so oft bei öffentlichen Anlässen trifft, wer ihm begegnet, trifft auf einen Mann von großer Herzlichkeit und offener Freundlichkeit.