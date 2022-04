von Vanessa Amann

Mit neuen Vorsitzenden startet der Tennisclub Blau-Weiß Erzingen in die kommenden Jahre. Viel Lob und großen Dank erhielt Michael Vosshagen, der seit 2017 an der Spitze des Vereins stand. „Eine Ära endet wieder“, sagte Dominik Netzhammer, der an der Hauptversammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Und weiter: „Man hat in jeder Sekunde gespürt, wie dir der Tennisclub am Herzen liegt, du hast dafür gekämpft.“ Mit Dominik Netzhammer kommt nun der ehemalige stellvertretende Vorsitzende zum Zug. Philipp Zölle, zuvor Platzwart, wird nun sein Stellvertreter.

Wie Michael Vosshagen zu Beginn anführte, „beherrschte der Lockdown das ganze Sportgeschehen“. Sportlich zeigte sich dies besonders während der Sommersaison 2020. Von den anfänglich vier gemeldeten Mannschaften, trat zum Schluss nur eine an. „In der nächsten Sommersaison ging es wieder richtig los. Wir haben vier Mannschaften gemeldet und die erste der Herren hat einen soliden Klassenerhalt in der Bezirksliga erreicht“, so der Sportwart Alexander Schmid.

Sanierung des Vereinsheims mit Crowdfunding

Erfreuliche Zahlen stellte auch Kassiererin Andrea Endters vor. Zwar überstiegen die Ausgaben die Einnahmen im Jahr 2020, jedoch glich dies ein sattes Plus im vergangenen Jahr wieder aus. Besonders durch eine Crowd-Funding-Veranstaltung konnte die Sanierung des Vereinsheims laut den Zahlen von Endters „fast kostenneutral über die Bühne gebracht werden“.

Während die Überalterung in vielen Vereinen ein Thema ist, schafft es der Tennisclub viele Jugendliche für den Sport zu begeistern. „Im Jahr 2021 sind 20 Jugendliche und acht Erwachsene in den Verein eingetreten“, so Endters. Denn mit Cornelia Tröndle fand der Verein eine engagierte Jugendwartin und -trainerin, die viele neue Impulse setzte, wie Schnupperkurse oder Spielmöglichkeiten am Sonntag.

Seit dem Frühjahr 2021 besteht zudem eine Kooperation mit der Tennisschule „Tennis & More“. „Wir konnten nun auf den unterschiedlichen Leistungsstand der fortgeschrittenen Jugend eingehen, da alle Schüler der Tennisschule gemeinsam trainiert werden“, berichtet die Jugendwartin.

Die Jüngeren hingegen werden auch weiterhin von Erika Geiger und Cornelia Tröndle trainiert. Im kommenden Mannschafts-Saisonspiel wird die Erzinger Jugend gemeinsam mit dem TC Eggingen neun Jugendmannschaften stellen.

Plätze müssen saniert werden

Zudem entschied der Verein über dringend notwendige Investitionen. Zunächst soll ein bestehendes Loch in der Sprinkleranlage ausfindig gemacht und repariert werden, bevor Gelder in einen neuen Belag der Ballwand fließen. „Auf lange Sicht müssen zudem die Plätze wieder einmal saniert werden“, informiert Dominik Netzhammer. Vier Plätze unterhält der Tennisclub, pro Platz werden 10.000 Euro fällig.