Nachdem die Turner des Turnvereins Erzingen (TVE) bereits die Vorrundenwettkämpfe der Bezirksklasse als erste von vier Mannschaften der Liga Süd beendet hatten, haben sie sich jetzt in Mannheim-Seckenheim den Titel geholt.

Während des Endkampfs am 22. Juli trafen vier Mannschaften der Südliga auf sechs Mannschaften der Nordliga, sodass zehn Mannschaften in einen spannenden Ligaendkampf starteten.

Holpriger Start für den TVE

Nach einem etwas holprigen Start lag die Mannschaft des TVE nach den ersten zwei Geräten mit fünf Punkten Rückstand etwas abgeschlagen im Mittelfeld. Aber mit jedem weiteren Gerät konnten die Turner aus Erzingen den Rückstand durch gute Leistungen und sauber geturnte Übungen verringern.

Und so erreichte der TVE mit 194,55 Punkten den ersten Platz in der Bezirksklasse des Badischen Turnerbundes. Der zweite Platz ging an den TuS Oberhausen mit 192,80 Punkten vor der TSG Seckenheim mit 191,70 Punkten.

André Kammerl vom Turnverein Erzingen an den Ringen. | Bild: Turnverein Erzingen

Bester Turner der Geamtliga ist André Kammerl des Turnvereins Erzingen. Er erreichte mit 72,65 Punkten (6,35 Punkte Vorsprung) den ersten Platz und erhielt einen Pokal.

Die Vorrundenwettkämpfe

Die Turner des Turnvereins Erzingen konnten bereits die Ligawettkämpfe der Vorrunde für sich entscheiden. Am 15. Juli siegte das Team in Überlingen mit 200,45 Punkten zu 194,15 Punkten gegen den KTG Bodensee.

Bereits am Samstag, 1. Juli, fand der zweite Ligawettkampf statt. Dort setzte sich der TVE in Erzingen mit 200,7 zu 193,15 Punkten gegen die Mannschaft des Turnvereins Sexau durch.