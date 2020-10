von Thomas Güntert

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hat kürzlich Axel Schaub aus Dettighofen für sein schwalbenfreundliches Haus ausgezeichnet. Hauke Schneider, Vorsitzender der Ortsgruppe Waldshut-Tiengen und Umgebung übereichte eine Urkunde und die Plakette „Hier sind Schwalben willkommen“, die Schaub sofort an das Scheunentor schraubte. An seinem Wohnhaus in der Wittmerstraße 17 hat er mittlerweile 16 Schwalbennester angebracht, die in diesem Jahr alle belegt waren.

Axel Schaub hat 16 solche Nester unter dem Vordach seines Hauses angebracht. | Bild: Thomas Güntert

„Zwei Paare brüteten drei Mal“, sagte der Dettighofer Metallbauer, der jedes Jahr ein weiteres Doppelnest für 40 Euro bei der Raiffeisengenossenschaft in Jestetten kauft und unter dem Dach anbringt. Die Familie Schaub hat seit jeher Schwalben am Haus. „Als der Vater noch Vieh hatte, waren auch Rauchschwalben im Kuhstall“, so Schaub.

Der Nabu vergibt seit vier Jahren die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus“. | Bild: Thomas Güntert

Die ursprünglichen Schwalbennester unter dem Vordach sind in den vergangenen Jahren zunehmend weggebrochen, weil die Mehlschwalben für den Nestbau keinen Lehm und Mist mehr finden. Die Schwalben sind bereits tausende Kilometer nach Südafrika geflogen und kommen im nächsten Frühling wieder zurück. Bis dahin säubert Schaub die Nester und behandelt sie mit einem Entmilbungsmittel.

Die Nabu vergibt seit vier Jahren die Auszeichnung „schwalbenfreundliches Haus“ und hat mittlerweile zehn Häuser ausgezeichnet. Hauke Schneider bemerkte, dass die Schwalben gefährdet sind, weil sie immer weniger Lebensräume und durch den zurückgehenden Insektenbestand auch immer weniger Nahrung finden. Wegen der Verkotung sind sie an den Häusern oftmals auch unerwünscht. Schaub hat damit keine Probleme, weil er unter den Schwalbennestern ein Kotbrett installiert hat.

Ein Brett unter den Schwalbennestern verhindert die Verkotung der Hauswand. | Bild: Thomas Güntert

„Wer keine Schwalben hat, hat auch keine Mücken und Fliegen“, sagte Schaub. Schneider bemerkte, dass es nach § 44 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege verboten ist Schwalbennester zu entfernen. „Bei einer Hausrenovation muss Ersatz für einen bestehenden Lebensraum geschaffen werden“, sagte Schneider.