von Eva Baumgartner

Das grenzüberschreitende Literaturfestival „Erzählzeit ohne Grenzen“ macht auch im kleinen Rechberg Halt. Am Dienstag, 5. April, um 19.30 Uhr liest in der Gemeindehalle der Autor Heinrich Steinfest aus seinem Buch „Amsterdamer Novelle“.

Büchereiteam organisiert Abend

Wie immer organisiert das umtriebige Klettgauer Büchereiteam den Abend, es ist von Anbeginn des Literaturfestivals mit von der Partie, dank der engagierten Frauen in der hiesigen Bücherei findet auch die große Literatur ihren Weg in die Gemeinde Klettgau.

Der Autor Heinrich Steinfest wurde für seine literarischen Arbeiten schon mehrfach ausgezeichnet. Zweimal stand er auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, und wurde mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet.

In Rechberg liest Steinfest aus seiner im Piper Verlag 2021 erschienen Amsterdamer Novelle, einer ungewöhnlichen aber umso spannenderen Erzählung mit kriminalistischen Motiven. Das nur wenig über 100 Seiten starke Büchlein verspricht ein äußerst kurzweiliges Lesevergnügen, das mit überraschenden Wendungen aufwartet, so dass in Rechberg eine außerordentlich fesselnde Autorenlesung zu erleben sein wird. Dies bei freiem Eintritt.

Termine in beiden Ländern

Das grenzüberschreitende Festival ist eine konzertierte Aktion der beiden Städte Singen und Schaffhausen und findet zum 13. Mal statt. Zahlreiche und auch preisgekrönte Autoren aus dem deutschsprachigen Raum werden beidseits der Landesgrenze ihre Werke dem Publikum vorstellen. Für hiesige Literaturliebhaber ist dieses Festival sicherlich ein jährlicher Höhepunkt, nicht wenige besuchen mehrere Lesungen beiderseits der Grenze und schätzen die teils ungewöhnlichen Veranstaltungsorte in den kleinen Gemeinden.

Denn wann sonst bietet sich hierzulande die Gelegenheit mit bekannten Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen oder gar – sofern gewünscht – ein handsigniertes Werk mit nach Hause zu nehmen.

Das Festival dauert noch bis Sonntag, 10. April. Ausgewählte Lesungen und Veranstaltungen müssen nicht zwingens in Präsenz besucht werden, sondern können auch online per Streaming mitverfolgt werden. Informationen dazu gibt es im Internet www.erzaehlzeit.com