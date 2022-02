von Gregor Müller und Albert Moser

Marion Frei bleibt Bürgermeisterin von Dettighofen. Die 44-Jährige erreichte bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag – als einzige Kandidatin – 385 Stimmen und leitet so erneut als Rathauschefin für weitere acht Jahre die Geschicke der 1160-Seelen-Gemeinde. Die Wahlbeteiligung lag bei 47 Prozent.

Einzige Bewerberin um Amt

Die Bewerbungsfrist für die Kandidatur endete am Montag, 3. Januar. Zu diesem Zeitpunkt waren die Unterlagen der Amtsinhaberin die einzigen, die auf dem Rathaus eingegangen waren.

Dettighofen Bürgermeisterwahl in Dettighofen: Amtsinhaberin Marion Frei ist die einzige Bewerberin Das könnte Sie auch interessieren

Bereits auf der Gemeinderatssitzung vom 20. September 2021 hatte Marion Frei eine erneute Kandidatur für das Amt der Bürgermeisterin von Dettighofen bekannt gegeben. Die Stelle war im Staatsanzeiger und den regionalen Heimatzeitungen „Südkurier“ und „Albbote“ bis zum 6. Dezember 2021 ausgeschrieben.

Amtsinhaberin Marion Frei wirft ihre Unterlagen für die Bürgermeisterwahl in Dettighofen am 6. Februar 2022 ein. | Bild: Albert Moser

In einer öffentlichen Vorstellung am 23. Januar in der Gemeindehalle erklärte Marion Frei: „Es war und ist mir noch immer sehr wohl bewusst, dass dieses Amt nicht nur eine große Verantwortungsbereitschaft und Verlässlichkeit fordert, sondern viele Herausforderungen mit sich bringt. Ich bin davon überzeugt, dass mein Fachwissen, auch das zuletzt erlernte, die Verbundenheit zur Heimatgemeinde und meine große Motivation eine gesunde Mischung zur Ausübung dieses verantwortungsvollen Amtes ist.“

Dettighofen Frau Frei, was bringt das neue Jahr für die Gemeinde Dettighofen? Das könnte Sie auch interessieren

Rückblick auf erste Amtsperiode

Marion Frei wurde 2014 im zweiten Wahlgang mit 49 Prozent der Stimmenden gewählt. Marion Frei ist in Dettighofen aufgewachsen, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die Diplom-Bankbetriebswirtin trat ihr Amt am 1. Mai 2014 an und gehört auch der Freien-Wähler-Fraktion im Kreistag an.

Eines der größeren Projekte, das in dieser Zeit in der kleinen Gemeinde realisiert werden konnte, war der Bau und die Eröffnung des Dorfladens am 17. und 18. September 2021.

Marion Frei, Bürgermeisterin von Dettighofen. | Bild: privat

Ausblick auf die kommenden Jahre

Erst kürzlich gab Marion Frei in einem Interview einen Ausblick auf anstehende Projekte in der Gemeinde. So erklärte die 44-Jährige, dass es zunächst gelingen müsse, „den Bestand zu wahren und die Infrastruktur auszubauen. Strom, Wasser- und Abwasserversorgung werden oft als gegeben übersehen.“

Und weiter: „Es bedarf neben Verbesserungen von Breitbandbedingungen, Baulandschaffung, Straßen und dem Thema Kinderbetreuung aber auch der Modernisierungen und Anpassung. Ganz aktuell stehen in Kürze größere Leitungsbaumaßnahmen von Eichberg nach Albführen an sowie die Sanierung und der Erweiterungsbau unseres Kindergartens um eine weitere Kleinkindgruppe und eine Mensa.“