Zahlreiche Narren bevölkern die Straße in Dettighofen und zeigen, wie viel Kreativität in ihnen steckt. Zur schönsten Gruppe wird der Kindergarten gekürt, der Mann von Bürgermeisterin Marion Frei gewinnt den Narrenbaum.

Nach der Eucharistiefeier in der Alt-katholischen Kirche mit närrischer Beteiligung und dem Mittagessen im Zelt startete am Nachmittag der traditionelle Fasnachtsumzug in Dettighofen.Nach zweijähriger Pause zog es das Narrenvolk auf die Straße und