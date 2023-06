Die Genossenschaft des Dorfladens Dettighofen hat mittlerweile 396 Mitglieder, die 704 Anteile (14.080 Euro) halten. Diese Zahlen verkündete Vorstandsvorsitzender Konrad Leber zu Beginn der dritten Hauptversammlung in der Gemeindehalle in Dettighofen.

Dorfladen will Energie sparen

Die zahlreichen Versammlungsteilnehmer erfuhren vom Vorstandssprecher Markus Glattfelder von den geplanten Investitionen im Bereich Energiesparen. Vor allem der hohe Stromverbrauch durch die vielen Kühlgeräte sorgte für hohe Ausgaben. Mit der Erweiterung der PV-Anlage und der Batteriespeicher mit einer Investitionssumme von 72.000 Euro können die derzeitigen Stromkosten von 24.000 auf 16.000 Euro reduziert werden, so Glattfelder. Dies entspräche einer Amortisation von zehn Jahren. Außerdem wird eine der beiden Kühlzellen für 4600 Euro in eine Tiefkühlzelle umgerüstet. Dies habe den Vorteil, dass auf die Kühltruhen im Lager verzichtet werden kann, was die Arbeitsabläufe erleichtert und Platz spart.

Der Dorfladen „Dä Ladde“ wurde im September 2021 eröffnet und wird als Genossenschaft geführt. Ab einer Einlage von 200 Euro können Interessierte sich an dieser beteiligen und somit auch die Richtung an den Generalversammlungen mitbestimmen. Der Dorfladen ist Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 und von 15 bis 19 Uhr geöffnet, am Mittwoch schließt der Laden bereits um 1 Uhr. Das Bistro mit Back- und Konditoreiwaren öffnet bereits um 6.30 Uhr. Am Samstag können die Bürger von 7.30 bis 13 Uhr einkaufen. Aufsichtsrat und Vorstand In den Aufsichtsrat gewählt sind: Konrad Leber als Vorsitzender, Dominik Henn, Michael Lampert und Michael Ritzmann. In den Vorstand ernannt wurden: Jens Thäter, Rainer Bentele, Bernd Frei, Stefanie Mattick und Markus Glattfelder.

Glattfelder stellte der Versammlung auch die neue Marktleiterin Janina Wiest vor, die bereits über Erfahrung im Verkaufsbereich verfügt. Eine Umfrage über die Kundenzufriedenheit brachte eine 80-prozentige Zustimmung zutage.

Engpässe bei Lieferanten

Im Bereich Lieferanten und Verkauf bilanzierte Vorstand Rainer Bentele „keine einfachen Zeiten“. Durch den Krieg gegen die Ukraine haben die die Lieferengpässe enorm zugenommen. Bei Bestellungen musste der Dorfladen früher drei Tage warten, aktuell seien es manchmal drei Wochen, so Bentele. Dazu kämen die eklatanten Preiserhöhungen durch die Inflation, was wieder das Kaufverhalten der Konsumenten beeinträchtige.

Bentele teilte auch mit, dass alternative Lieferanten ausgesucht wurden, falls bestehende Zulieferer ausfallen würden. Momentan versorgen 23 regionale und elf überregionale Lieferanten den Dorfladen mit Gütern.

Aktionen kommen gut an

Stefanie Mattick vom Marketing/Vertrieb blickte auf verschiedene Publikumsaktionen zurück. Wie den Christbaumverkauf, bei dem an zwei Terminen 150 Bäume ihren Weg in die Wohnstuben der Kunden fanden. Außerdem waren Frühstück und Mittagessen im Bistro am Schmutzigen Donnerstag bei den Narren beleibt. Gut besucht seien auch Burger-und Pizzaaktionen sowie der Grill in den Mai.

Bernd Frei von den Finanzen stellte die Jahresbilanz 2022 vor. Er präsentierte einen Jahresüberschuss von 16.474 Euro. Die Treuhand Hochrhein hat die Rechnung geprüft und Freigabe erteilt. Auf der Homepage der Genossenschaft unter www.dorfladen-dettighofen.de/ ist die Jahresbilanz einsehbar.

Frei ging auch auf das hohe freiwillige Engagement vieler Genossen ein, die den kleinen Gewinn relativiere. Umsatzerlöse seien mit 731.200 Euro, das Anlagevermögen mit 34.000 Euro sowie das Eigenkapital mit 130.131 Euro bilanziert. Der Kassenbericht wurde von der Versammlung einstimmig angenommen und der Treuhandbericht von Konrad Leber verlesen. Das kleine Plus wird auf das Jahr 2023 übertragen.

Bürgermeisterin Marion Frei wurde zur Versammlungsleiterin gewählt, sie hatte einfache Arbeit zu verrichten, da alles gut vorbereitet war. Sie dankte den Gremien und den Mitarbeitern für ihre wertvolle Arbeit zugunsten des Dorfladens. Die Wahlen brachten eine Neuerung, da Jasmin Bachmann als Vorstand Personal wegen Nachwuchses aufhört, tritt Jens Thäter an ihre Stelle.

Der Vorstand der Dorfladen-Genossenschaft (von links): Jasmin Bachmann ist ausgeschieden, Rainer Bentele, Stefanie Mattick, Markus Glattfelder und Bernd Frei. | Bild: Albert Moser

Für Thäter wurde Michael Ritzmann in den Aufsichtsrat gewählt. Der Aufsichtsrat wurde einstimmig und für drei Jahre gewählt. Der Vorstand wird seinerseits vom Aufsichtsrat ernannt. Marion Frei brachte es zum Schluss auf den Punkt: „Ich wünsche, dass de Ladde lauft.“