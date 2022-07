Gewerbeverein

Der Gewerbeverein Klettgau hat jüngst einen neuen Vorstand gewählt. An der Vereinsspitze stehen neu: Michael Hack, Nicole Netzhammer, Lorenz Keller und Benny Ritzmann. Insgesamt zählt der Verein 69 Mitglieder. Die jährlichen großen Aktionen sind wie jüngst Musik im Park in Erzingen sowie der Weihnachtsmarkt in Grießen und die Weihnachtsaktion mit zahlreichen Preisen für Kunden. Infos im Internet: www.gewerbe-klettgau.de