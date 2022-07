von Eva Baumgartner

Das Open Air im Erzinger Gemeindepark ist das große Sommerereignis des Gewerbevereins Klettgau. Nach zweijähriger Pause wartet Musik im Park am Samstag, 9, Juli, ab 19 Uhr mit zwei Bands auf und das bei freiem Eintritt.

Als Vorgruppe tritt „Birds In The Hood“ auf, eine Cover Band, die in Ära der Hippie-Yippie-Yeah-Zeit führt. Im Anschluss rockt Luddi mit Alemannen-Mundart-Rock die Bühne. Die Wetterprognose verspricht eine schöne, laue Sommernacht. Wie immer ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Viele Spezialitäten aus der Küche stehen bereit: Pollo Fino, Veggie Patties nebst der klassischen Grillwurst oder dem Schweinebraten vom Grill. Fruchtige, spritzige Cocktails, LCK-Weine ebenso wie frisch gezapftes Bier und natürlich alkoholfreie Getränke. Auf der rund ein Hektar großen Rasenfläche lässt es sich unter den Bäumen, auf Bänken, an Stehtischen oder auch auf der mitgebrachten Picknickdecke gut aushalten. Abtanzen vor der Bühne ist ausdrücklich erlaubt. Sollte das Wetter den Veranstalter im Stich lassen, fällt Musik im Park aus.