In ihrem Rückblick ging die Vorsitzende insbesondere auf die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ein. Aufgrund der Lockdowns und der damit verbundener Zwangspause konnten die mehrfach geplanten Konzerte nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurden zwei CD-Projekte der Jugend sowie des Hauptorchesters für alle Eltern und Passivmitglieder erstellt, was bei den Beschenkten für große Freude sorgte. Die Probenpause wurde zur Renovierung des Probelokals genutzt. Ende letzten Jahres starteten vier neue Akkordeon- und Melodikaanfänger ihre Ausbildung, welche im Rahmen der Versammlung mit einem kleinen Geschenk im Verein begrüßt wurden.

Kassierer Salvatore Vitacca berichtete von einem guten Kassenbestand; dank mehrerer Spenden durch öffentliche Stellen und Passivmitglieder konnte das Vereinsjahr 2020 mit einem Plus abgeschlossen werden. Kassenprüferin Sabine Keller bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und Schriftführer Jens Krischat informierte über das einzig mögliche Event in Form des Picknickkonzerts, welches vor begeistertem Publikum im Park in Erzingen stattfand.

Die Berichte der Dirigentin und der Ausbilderinnen aus den Jugend- und Orchesterproben waren trotz der Herausforderungen durchweg positiv, mittels Onlineunterricht konnte die Ausbildung zeitweise fortgeführt werden. Die Ehrung von zehn Vereinsmitgliedern wurden durch den DHV-Vorsitzenden des Bezirksverbandes Dietmar Fink sowie die beiden Vorsitzenden Heike Hartmann und Claudia Weißenberger vorgenommen, ebenso konnten sich zwei Spieler über eine fünfjährige Belobigung freuen.

Gemeinderat Philipp Budde überbrachte den Gruß der Gemeinde und freute sich, dass der Verein ein harmonisches Miteinander zwischen Jung und Alt pflegt und in der Jugendarbeit so engagiert sei. Unter seiner Leitung wurden die Neuwahlen eines Teils des Vorstandes durchgeführt. Im Amt bestätigt wurden Vorsitzende Heike Hartmann, Schriftführer Jens Krischat und Beisitzerin Tanja Piron. Neu im Team ist Beisitzer Marvin Bauer für die ausscheidende Mattia Sacco.

Heike Hartmann bedankte sich für das Vertrauen in den Vorstand und wünschte sich, dass die Vereinsgemeinschaft nach dieser schwierigen Zeit wieder gefestigt wird und sich zudem weitere Personen für die Übernahme eines Amtes innerhalb der Vorstandschaft finden, da mehrere Posten im nächsten bzw. übernächsten Jahr abgegeben werden. Auch werden noch Personen gesucht, die die Ausbildung von Akkordeon- und Melodikaschülern übernehmen. Über die Ehrungen werden wir noch gesondert berichtet.