Das Akkordeon-Orchester Klettgau hat seine Hauptversammlung in der Halle in Klettgau-Grießen abgehalten. Vorsitzende Heike Hartmann ließ in ihrem Bericht ein coronageprägtes Jahr 2021 Revue passieren, welches für die Vereinsmitglieder eine erneute Herausforderung war. Kurzfristig mussten die anvisierten Kirchenkonzerte im November abgesagt werden, auch die Probenarbeit im Hauptorchester legte eine erneute Zwangspause ein. Zumindest sei es möglich gewesen, die Akkordeonzöglinge weiterhin größtenteils in Präsenz auszubilden.

„Erfreulicherweise konnte Ende letzten Jahres ein neuer Anfängerkurs mit drei Schülern für das Einsteigerinstrument Melodika starten, und der Verein hat nach wie vor steten Jungspielerzuwachs“, freute sich Heike Hartmann.

Corona-Zuschuss vom Land

Kassierer Salvatore Vitacca berichtete von einem guten Kassenstand; dank Spenden sowie einer Corona-Zuwendung durch das Land konnte das Vereinsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Aufgrund der Pandemie waren nur sehr wenige Vereinsaktivitäten im Jahr 2021 zu verzeichnen, über welche Schriftführer Jens Krischat informierte.

Die Berichte der Dirigentin und der Ausbilderinnen aus den Jugend- und Orchesterproben waren trotz der Herausforderungen und der Spielpausen durchweg positiv, die Spieler seien motiviert und es gebe keine Abgänge. Gute Probenbesuche waren sowohl in der Statistik des Hauptorchesters wie auch bei den Jugendspielern feststellbar. Die fleißigsten Probengänger erhielten in der Hauptversammlung eine kleine Anerkennung.

Auf der Tagesordnung standen außerdem Teil-Vorstandswahlen. Vorsitzende Claudia Weißenberger stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Für sie rückte Iris Gorgos nach, welche zusammen mit Heike Hartmann den Verein als Doppelspitze führt. Weiter wurden Salvatore Vitacca als Kassierer, Ilse Weber, Sonja Fritsch und Ralf Lass als Beisitzer sowie Mario Hügel als Jugendvertreter wiedergewählt.

Neu ins Vorstandsteam trat auch Natalie Mezghini als Beisitzerin ein, sodass der Vorstand des Akkordeon-Orchesters Klettgau nun elf Personen umfasst. Claudia Weißenberger erhielt für ihre zwölfjährige Tätigkeit im Vorstand, davon zehn Jahre als Vorsitzende, ein Präsent überreicht.

Vorsitzende Heike Hartmann bedankte sich für das Vertrauen in den Vorstand und gab abschließend einen Ausblick auf das Jahr 2022. Der Verein plant vermehrt Unterhaltungsauftritte unter freiem Himmel, auch steht in diesem Herbst wieder das bekannte „Teenrock-Konzert“ der Jugend auf dem Programm. Zudem wird im Mai seitens des Harmonika-Bezirksverbandes Dreiländerecke ein bezirksübergreifendes Jugendwertungsspiel in Klettgau durchgeführt. Über alle anstehenden Termine informiert der Verein regelmäßig auf seiner Webseite (www.ao-klettgau.de).