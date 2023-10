Die Brauerei Rothaus hat 50 engagierte Mitglieder des Fußballclubs Grießen zu einer Brauereiführung mit anschließendem Vesper und reichlich Getränken eingeladen.

„Mit einem Bus fuhren wir am 6. Oktober nach Rothaus und bekamen eine sehr unterhaltsame und informative Führung geboten“, teilt Roland Blum vom FC Grießen mit. „Anschließend genossen wir in gemütlicher Runde das Vesper und das leckere Bier.“ Auf der Heimfahrt hätten dann Alt und Jung gemeinsam Lieder gesungen und den Abend bei den Motorradfreunden Wildsäu in Grießen ausklingen lassen.

Überraschung geglückt

Der Abend sei ein kleines Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer des Grießen gewesen. Blum: „Eingeladen waren Mitstreiter der Jubiläumsfeierlichkeiten, Vorstandsmitglieder des FC und des Freundeskreises, Trainer und Betreuer sowie Vereinsheimwirte und sonstige Helfer, die sich ehrenamtlich für den FC engagieren.“

Ganz besonders habe es die Mitglieder gefreut, dass Moderator Martin von Barabü extra für das Event von Dornbirn nach Rothaus angereist ist und sie mit seinem Besuch überrascht hat. „Schön, dass uns die Brauerei Rothaus dies alles ermöglicht hat!“