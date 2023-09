Dettighofen – Mit einem kleinen Festakt haben das Staatliche Schulamt Lörrach und die Gemeinde Dettighofen die Verabschiedung des kommissarischen Schulleiters Henning Zillessen und die Amtseinführung von Joshina Baumann als neue Schulleiterin an der Grundschule in Baltersweil gefeiert. Die Gemeinde und der Elternbeirat hatten auf dem Schulhofplatz alles vorbereitet, um das neue Kapitel einzuläuten.

Bei schönem Spätsommerwetter begrüßte Lehrerin Walburga Kammerl die Gäste, unter denen sich Schulamtsdirektor Rudolf Schick vom Staatlichen Schulamt Lörrach, der katholische Pfarrer von der Seelsorgeeinheit Jestetten, Richard Dressel, Bürgermeisterin Marion Frei und die beiden Stellvertreter Markus Glattfelder und Axel Schaub befanden. In den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte Rudolf Schick vom Schulamt den Dank an Henning Zillessen, der zwei Monate als tätiger Rektor der Hans-Thoma-Schule in Tiengen die Leitung in Dettighofen-Baltersweil kommissarisch übernommen und so einen wichtigen Beitrag zum Funktionieren der Schule geleistet habe.

Für die neue Schulleiterin Joshina Baumann hatte Rudolf Schick, wie auch Bürgermeisterin Marion Frei, anerkennende und vertrauensvolle Worte sowie gute Wünsche parat. Besonders bemerkenswert sei es, dass sie als ehemalige Schülerin nun die Leitung der Grundschule in ihrer Heimatgemeinde übernehme und im gesellschaftlichen Leben in Dettighofen und Umgebung nach wie vor tief verwurzelt sei. Die Wichtigkeit von kleineren Schulen auf dem Land sei ein hohes Gut und schaffe auch ein Identitätsgefühl für die Heranwachsenden.

Auch Cliff Rosenfelder vom Elternbeirat schloss sich den Dankesworten an Henning Zillessen und der Freude über die neue Schulleiterin an. Mit einem Liedbeitrag umrahmten die Kinder der ersten bis vierten Klasse den Festakt und besangen die Schule und das Lehrerkollegium. Die Grundschüler und Gäste wurden anschließend von der Gemeinde zu Brezeln und Gipfeli sowie Getränken eingeladen, die der Elternbeirat servierte.