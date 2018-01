Klettgau Zwei Männer bei Unfall auf der B 34 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B 34 wurden am frühen Freitagabend ein Traktorfahrer und ein Autofahrer schwer verletzt. Die Straße musste fü die Rettungsarbeiten gesperrt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden von knapp 20.000 Euro.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitag um 17.30 Uhr auf der B 34 wurden zwei Männer schwer verletzt. Laut Polizei bog ein 78 Jahre alter Traktorfahrer von der untergeordneten Bahnhofstraße in Grießen in die B 34 ein und missachtet die Vorfahrt eines aus Richtung Erzingen kommenden Fiat-Fahrers. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, der Traktor kippte auf die Seite und blieb quer auf der Straße liegen. Der Fiat kam von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der Traktorfahrer und der 44 Jahre alte Fiat-Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Waldshut gebracht.

Nach dieser ersten Kollision prallte eine 47 Jahre alte Toyota-Fahrerin in den unbeleuchteten, quer auf der Straße liegenden Traktor. Die drei Insassen im Toyota blieben unverletzt. Während den Rettungsarbeiten war die B 34 komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um und übernahm mit der Straßenmeisterei die Fahrbahnreinigung. Der Traktor und der Fiat wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt laut Schätzungen der Polizei bei knapp 20 000 Euro.