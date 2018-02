Klettgau Zahlreiche Bauarbeiten sind derzeit in Klettgau im Gange

Breitband, Radweg und Seniorenstift sind derzeit laufende Projekte in der Gemeinde Klettgau. Die Brandruine des Seniorenstifts soll möglichst bald wieder bewohnbar sein.

In Klettgau und rund herum ist allerhand los: Vielerlei Baumaßnahmen sind angesichts der günstigen Wetterbedingungen im Gange. Allenthalben sind entlang der Straßen außerorts Baukolonnen unterwegs, die mit dem Verlegen der Leerrohre des Backbone-Netzes des Landkreises beschäftigt sind – zur Freude vieler hiesiger, leidgeplagter Internetnutzer, die die Datenautobahn sehnsüchtig erwarten. Derzeit werden in verschiedenen Ortsteilen entlang der Gemeindeverbindungsstraßen am unbefestigten Straßenrand mit einem großen Pflug die Leerrohre für die Glaserfaserleitung verlegt. Insgesamt 15 Kilometer Backbone-Leitungen werden auf dem Gemeindegebiet in den Boden gelegt. Landkreisweit sind es etwa 382 Kilometer Glasfaserleitung.

„In Klettgau“, wie Ortsbaumeister Holger Schulz bildlich erklärt, „sind das 15 Kilometer Datenautobahn mit den zwei Abfahrten bei der Hazienda in Riedern und beim Bahnhof in Erzingen.“ Von diesen Anschlussstellen wird dann in Eigenregie der Gemeinde das Ortsnetz innerhalb der Ortsteile ausgebaut. Im frühen Sommer werden die Arbeiten des Landkreises auf dem Gemeindegebiet erledigt sein. Dann beginnt Klettgau mit der Feinplanung für das Ortsnetz in den Ortsteilen Erzingen, Rechberg, Weisweil und Bühl. Eile ist geboten, da noch üppige Zuschüsse durch Bund und Land fließen. Insgesamt kostet der Ausbau für die vier Ortsteile rund 13 Millionen Euro. Dies wird mit circa 80 Prozent bezuschusst. Abzüglich der Betreiberpacht kommen daher auf die Gemeinde Klettgau Kosten von 2,2, Millionen Euro zu.

Eine weitere große Baustelle ist die Weiterführung des Radwegs von Riedern nach Dettighofen. Hinter dem Sägewerk Rothmund in Bühl ist derzeit schweres Baugerät zugange. Eigens für die Radfahrer wurde der Notburgabach, kurz unterhalb de Quelle, in Röhren auf einem kurzen Stück eingefasst, sodass man zukünftig über den Bach radeln kann. Der Radweg führt dann bis zur Gemeindegrenze Dettighofen und schließt an den dort bereits bestehenden Radweg an. Kostenpunkt für dieses letzte Radwegestück rund 360 000 Euro.

Auch beim Erzinger Seniorenwohnstift geht es voran. Bislang hatten die Regenfälle den Abriss des Dachgeschosses verhindert, sodass er erst in diesen Tagen vorgenommen werden konnte. Im hinteren Bereich, in dem der Brand ausgebrochen ist und besonders schlimm wütete, ist sowohl der Dachstuhl als auch das Dachgeschoss nun abgerissen und mit dem Neuaufbau soll nun zügig begonnen werden. Noch immer ist die Brandursache nicht bekannt. Fest steht, dass der Neuaufbau von der Gebäudeversicherung vollumfänglich bezahlt wird. Wie in der jüngsten Gemeinderatsitzung informiert wurde, wird vorrangig das Dach über dem Treppenhaus fertiggestellt, damit die Mieter im vorderen Bereich des Hauses, deren Wohnungen vom Brand weniger betroffen sind, möglichst bald wieder einziehen können. Wann die Wohnanlage indes wieder vollständig bewohnbar sein wird, war nicht zu erfahren. Dies dürfte im Wesentlichen von den Handwerksbetrieben abhängig sein, nur die haben bekanntermaßen derzeit mehr als genug zu tun.