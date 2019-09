Erzingen – Das große Erzinger Winzerfest jährt sich am kommenden Wochenende zum 61. Mal. Vom Freitag,

20. September, bis zum Montag, 23. September, ist ganz Klettgau in Feierlaune, es gilt wie immer den Erzinger Wein zu feiern.

Das Jahr 2019 verspricht ein hervorragendes Weinjahr zu werden, weder Fröste noch Hagel haben die Reben heimgesucht, die Weinstöcke sind in einem herausragend gutem Zustand.

Wenn nun das Spätsommerwetter weiterhin den Reben mit kühlen Nächten und sonnigen Tagen wohlgesonnent ist, die gefürchteten Schädlinge die Weinberge verschonen, dann steht einer großartigen Weinlese nichts im Wege. In Vorfreude darauf, bevor die Erntezeit der Winzer beginnt, wird seit 61 Jahren gefeiert, was das Zeug hält – mit Musik und Tanz wird in den bevorstehenden Herbst hinein gefeiert.

Zum Auftakt am Freitag, 20. September, gibt es eine Riesenparty, zum Dirndlrock der Albkracher, im großen Festzelt werden die Fetzen fliegen: Abtanzen bis in die späte Nacht hinein. Aber erst mit der Krönung der neuen Weinprinzessin wird das Erzinger Winzerfest traditionsgemäß feierlich eröffnet. Am Samstag, 21. September, 17 Uhr, wird der festliche Krönungsakt im Zelt vollzogen. Das streng gehütete Geheimnis wird gelüftet, die Nachfolgerin der derzeitigen Weinprinzessin, Mara Stoll, wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Winzerkapelle Erzingen und später am Abend die Haslach Halodris sorgen für die musikalische Unterhaltung.

Besinnlich startet der Sonntag, 22. September, 10 Uhr, mit dem Gottesdienst im Zelt, zudem sich immer viele Besucher einfinden. Das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Espasingen folgt auf dem Fuße.

Glanzvoller Höhepunkt ist zweifelsohne um 14 Uhr der große, farbenprächtige Umzug, zu dem sich Tausende von Besuchern einfinden.

„Geschichten für Groß und Klein“ lautet das Motto, Wagenbauer und Fußgruppen haben sich dazu spannende Geschichten überlegt. Begleitet von Trachtengruppen und zahlreichen Musikkapellen und -vereinen, zieht der bunte Tross durch das Dorf, vorbei an den vollbesetzten Straußenwirtschaften entlang der Strecke.