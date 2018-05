Erzingen Werner Weißenberger führt weiter die Narrengesellschaft Erzingen

Die Narrengesellschaft Erzingen bestätigt ihren Vorstand und freut sich auf viele Veranstaltungen auch außerhalb der Fasnacht. Was der Verein sonst noch macht, erfahren Sie hier.

Zur Hauptversammlung hatten sich die Mitglieder der Narrengesellschaft Erzingen in ihrem Vereinsheim in Erzingen eingefunden. In der Hauptversammlung bestätigten die Mitglieder ihren Vorstand. Für das laufende Jahr sind wieder einige spannende Aktivitäten geplant.

Die Narrengesellschaft Erzingen wurde 1965 gegründet und hat aktuell 50 Mitglieder, die sich aus drei Gruppen formieren, darunter eine Vielzahl Kinder und Jugendliche. Die seit einem Jahr kommissarische Schriftführerin Jessica Schätz unterbreitete das Jahresgeschehen mit einer Fülle von Tätigkeiten, die sich nicht nur auf die Fasnacht bezogen.

So war das Frühlingsfest in der Gemeindehalle ein großer Erfolg und beim Piratencamp im Sommer konnten 50 Kinder an Bord genommen werden, die bei den Piratenprüfungen mit Schatzsuche viel Spaß erlebten. Am Abend wurden die Eltern zum Piratenschmaus eingeladen. Offiziell wurde zum Erzinger Winzerfest die Narrengesellschaft in den Festausschuss bestellt. Der Verein nahm mit einem Wagen am Umzug teil. Die Halloweenparty im Herbst war gut besucht. Es gab eine gespenstige Tour und ein Kürbisschnitzen.

In der Fasnachtssaison nahm die Narrengesellschaft an Umzügen in Grafenhausen, Murg, Wutöschingen, Stühlingen, Thayningen und am Nachtumzug in Erzingen teil. Der Kinderball fand in der Erzinger Gemeindehalle statt und abends der Piratenball für die Erwachsenen. Die Narrengesellschaft nahm außerdem am Abschlussumzug am 18. Februar in Büsingen teil.

Kassiererin Jasmin Weißenberger musste von einem Minus in der Kasse berichten, ihr wurde eine gute Kassenführung bescheinigt. Die Ehrungen und Wahlen nahm Thomas Vollmann vor. Geehrt wurden Markus Weißenberger (15 Jahre Mitgliedschaft) und Helmut Dittmann (30 Jahre Mitgliedschaft).

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Werner Weißenberger in seinem Amt bestätigt. Jasmin Weißenberger wurde als Kassiererin wiedergewählt, Jessica Schätz wurde, nachdem sie ein Jahr kommissarische Schriftführerin war, offiziell zur Schriftführerin gewählt.

Vorsitzende Werner Weißenberger wies auf die kommenden Termine hin. Am 5. Mai finder der Frühlingsball in der Gemeindehalle in Erzingen statt. Weitere Termine sind das Sommercamp für die Kinder, das Winzerfest in Erzingen, Halloween sowie Umzüge in Albbruck, Eisenbach, Schwerzen, Überlingen und Büsingen.