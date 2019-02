von Eva Baumgartner

Der Musikverein Geißlingen hat einen neuen Vorsitzenden gewählt: Florian Grießer wird zukünftig an der Vereinsspitze stehen, er tritt die Nachfolge von Norbert Schmid an. Zur neuen Kassiererin wurde Tatjana Bank bestimmt, neue Jugendvertreterin ist Jasmin Hauser, neuer Instrumentenwart Janik Rutschmann.

In der Hauptversammlung nahm der Jahresrückblick großen Raum ein, der zeigte, dass die 60 Mitglieder im vergangenen Jahr ein gewaltiges Pensum gemeistert haben. Die Höhepunkte waren das 30-jährige Jubiläum der Geißlinger Fasnachtsmusik, das groß gefeiert wurde. In frischer Erinnerung ist noch das Jahreskonzert in der Weihnachtszeit. Großes Lob zollte Dirigent Erich Stamm seinen Musikern: "Ich habe das Gefühl, ihr habt einen großen Sprung gemacht."

Mit dem Probenbesuch von durchschnittlich 82 Prozent, bei Auftritten sind es 85 Prozent, war er auch zufrieden. Er setzt weiterhin auf die freiwillige Mitarbeit der Musiker, musikalisch stellte er ein großes Potenzial fest. "Weiterhin Megaspaß am Musizieren", gab er als Maxime aus.