von Eva Baumgartner

Der große Herbstball des VdK Klettgau-Dettighofen am morgigen Samstag, 9. November, ab 19 Uhr, in der Erzinger Gemeindehalle ist eine schöne Gelegenheit, in den Herbst hinein zu tanzen und eine rauschende Ballnacht zu erleben.

Show-Programm mit Tanzprofis

Zur Tanzmusik von Silvie und Alex beim Walzer, Cha-Cha, Disco Fox oder Tango die Tanzfläche zu erobern und das Showprogramm zu genießen – das ist eine einmalige Gelegenheit, triste Herbstmelancholie zu vertreiben. Die versierten Taxi-Dancer aus der Schweiz stehen auch dieses Jahr wieder auf Wunsch allen tanzbegeisterten Damen zur Verfügung.

Auch ein Show-Programm ist geboten, um den Gästen eine Verschnaufpause zu gönnen. Die Könner ihres Faches, das Tanzpaar Martina und Marcel, werden eine Kostprobe des großen Tanzsportes liefern und eine perfekt inszenierte Show auf der Tanzfläche bieten. Des weiteren treten die beliebten Magic Diamonds Hochrhein in den Tanzpausen auf.

Selbstredend steht die Küche mit feinen Speisen für die Besucher bereit, zum Nachtisch werden unzählige Torten und Kuchen gereicht. Auch eine große Verlosung von attraktiven Preisen wird es wieder geben, der Hauptgewinn ist eine Reise nach Paris mit zwei Übernachtungen für zwei Personen im Viersterne-Hotel in zentraler Lage, wobei der Reisetermin für den Gewinner frei wählbar ist.

Termin: Die Ballnacht startet um 19 Uhr, zur Begrüßung gibt es wie immer ein Glas Sekt.