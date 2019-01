von (raf)

Der VW war auf dem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. In der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag wurden an dem Fahrzeug der Tankdeckel abgerissen, ein Frontscheinwerfer demoliert sowie an der Karosserie verschiedene Eindellungen und Lackabsplitterungen verursacht. Die Schadenshöhe kann die Polizei nicht genau beziffern; sie liege aber deutlich im vierstelligen Bereich, so Polizeisprecher Mathias Albicker auf unsere Nachfrage. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83 16-531) ermittelt.