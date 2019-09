Ein Kamel stand da und machte gute Miene zur Spenden-Bitte von Mitarbeitern des Wander-Zirkus‘ Quaiser. Der Mini-Zirkus hatte in den Tagen zuvor Vorstellungen vor Zuschauerkulissen gegeben, denen leider auch der Status „Mini“ anhaftete: Nur acht bis zehn Klettgauer sollen sich auf den Rängen getummelt haben.

Davon kann kein Kamel leben, geschweige denn Lamas, Esel und Zwerg-Ponys, die der Zirkus ebenfalls im Bestand hat. Also begab sich eine Delegation mit Kamel „Aladin“ auf Bittsteller-Tour durch den Ort. Und etliche Erzinger ließen sich nicht lumpen: Neben Geldscheinen sollen auch kiloweise Mohrrüben und mehrere Dutzend Heuballen gespendet worden sein.

Das anhängliche Rind „Gret“ mit der Weisweiler „Adler“-Wirtin Sofie Landwehr. | Bild: Hubert Roth

Dass Menschen im Klettgau ein großes Herz für Tiere haben, belegt auch eine Geschichte, die sich vor Jahrzehnten im Gasthaus „Adler“ in Weisweil zugetragen hat. Kenner wissen, dass sich an manchen Stammtischen mitunter Rindviecher tummeln. Im „Adler“ soll es in den 1930er-Jahren aber ein vierbeiniges Exemplar gewesen sein.

Wirtin Sofie Landwehr (†1985) hatte damals ein junges Rind, das ein Bein gebrochen hatte, resolut vor der Notschlachtung bewahrt. Sie pflegte „Gret“ so gut, dass die wieder laufen konnte. Das Tier dankte es seiner Retterin mit großer Zuneigung und begleitete sie auf Schritt und Tritt – selbst im Gasthaus. Sie halten das für ein Sommermärchen? Dann wird Sie das Foto aus dem Fundus von Hubert Roth eines Besseren belehren!