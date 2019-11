von Rolf Sprenger

Regisseur Tobias Schmid von der Theatergruppe Geißlingen hatte mit der Auswahl des Stückes „Dieses Mal was mit Niveau“ ein besonders gutes Händchen bewiesen. Verwechslungen, Action und Wortwitz waren die Zutaten, welche dafür sorgten, dass das Publikum sich bestens unterhalten fühlte.

Doch der Reihe nach. Die Sparkasse in Grießen wurde überfallen. Klunker Kurt (gespielt von Benjamin Binkert) findet auf seiner Flucht Unterschlupf im Proberaum der Theatergruppe. Irrtümlich wird er für den „günstig“ aus dem Internet engagierten Regisseur Francois Trichine gehalten.

Die Damenfraktion hatte sich für das neue Stück eben etwas mit mehr Niveau gewünscht. Was nicht unbedingt auf Gegenliebe bei den Männern stößt. Und ihre Befürchtungen sollten sich bewahrheiten. Bei den turbulenten Proben zu „Pater Brown und das Geheimnis der Gräfin“ sorgen Unfälle, eine kurzsichtige Souffleuse (Andrea Pfeiffer), schlecht sitzende Kostüme und Texte wie Zungenbrecher, für allerlei Chaos.

Pater Brown (Marc Stromeier) und der hervorragend gespielte Butler James (Tobias Brandi) haben nicht nur mit ihren ständig rutschenden Hosen zu kämpfen. Vor allem der Name der „Baroness of Eastern Chesternfield by Middlewick Yorkshiretire at Sussington Elstershire Growington Sheldenbutton“ (Christel Kaiser) macht den beiden Protagonisten zu schaffen, und sorgt bei den Zuschauern für ständige Lachtränen.

Wer hat die Gräfin auf dem Gewissen? In der mit Action geladenen Komödie muss nicht nur dieses Rätsel gelöst werden, sondern auch ein flüchtiger Bankräuber zur Strecke gebracht werden. | Bild: Rolf Sprenger

Ob Kate (Selina Magerl) die Zofe der Gräfin, die Nichte (Katrin Seebacher) oder die Haushälterin von Pater Brown (Sina Werne) den Mord an der Gräfin begangen hat, und Klunker Kurt noch überführt wurde, soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Aufführung: Wer Lust auf diese Komödie bekommen hat, kann sie am kommenden Samstag, 23. November, 19 Uhr, noch einmal sehen. Gastgeber in der Gemeindehalle ist der Kirchenchor St. Katharina sein.