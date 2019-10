Grießen – Jetzt im Altweibersommer und ganz besonders in der bevorstehenden kalten Jahreszeit weiß wohl jeder die wohlige Wärme der eigenen vier Wände zu schätzen.

Eine effektive, umweltfreundliche Heizung ist ein wesentlicher, zentraler Bestandteil eines jeden Hauses oder Wohnung, und es ist gut zu wissen, dass es qualifizierte, solide Handwerksbetriebe zum Thema Heizung und allem was damit zusammenhängt vor Ort gibt. In Klettgau-Grießen ist der Experte in Sachen Sanitär, Heizung und Solar die Firma Saniver in der Grießener Schwarzbachsraße 31.

Ansprechpartner im Betrieb sind Walter Seidel und Hans-Jürgen Plewka.

Die Firma feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen und lädt dazu alle Interessierten am kommenden Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 17 Uhr zum Aktionstag ein.

Der Handwerksbetrieb des Gas-Wasserinstallateurmeisters Walter Seidel ist erst vor einem Jahr von Erzingen nach Grießen umgezogen, er beschäftigt sechs Mitarbeiter, darunter einen Auszubildenden.

Neueste Energietechnik, die Installation von Heizungsanlagen namhafter Hersteller wie Brötje, Viessmann, Buderus, sei es mit Gas, Öl, Pellets, Holz oder mittels Wärmepumpen, sind das Metier des Betriebes, aber auch der Sanitärbereich nimmt großen Raum ein, alles rund um das Bad, von Umbau bis Neubau, bis hin zu Blechner­arbeiten von Kamineinfassungen über Kaminhüte bis hin zu Regen- und Dachrinnen – ein weites Arbeitsfeld, das die qualifizierten Saniver-Handwerker verlässlich abdecken. Eine besondere Ergänzung ergab sich durch den Umzug nach Grießen, denn mit den Kachel- und Kaminöfen des Handwerksbetriebes Geiger wird das Angebot in idealer Weise abgerundet.

So solide die Handwerker vor Ort ihre Arbeit leisten, zuvor, so sagt Walter Seidel, „steht immer die individuelle, ausführliche Beratung.“ Es gilt genauestens zu klären, was der Kunde möchte, ob seine Wünsche beispielsweise beim Thema Heizung vor Ort realisierbar sind, immer abhängig von den gesetzlichen Vorgaben. Selbstredend ist der zuverlässige Service und der Kundendienst bei Saniver eine Selbstverständlichkeit.

Beim kommenden Aktionstag nun kann jeder sich rundum informieren und beraten lassen. Darüber hinaus stellen die Heizungsfirmen Brötje und Brunner, sowie die Firma BWT mit ihren Wasseraufbereitungsanlagen, ihre neuesten Geräte vor.

Für Leib und Seele sorgt das Weingut Gromann mit einem Weinstand sowie Banholzer Buffet fine cookin, das mit herzhaften Flammkuchen vertreten sein wird. Außerdem bietet die Patchwork-Gruppe der Siedlergemeinschaft Klettgau leckeren Kuchen und Kaffee an.

Firma

Kontakt: Saniver – Walter Seidel, Schwarzbachstraße 31, 79771 Klettgau-Grießen, Telefon: 07742/92¦86¦21, E-Mail (info@saniver.de).

Weitere Infos im Internet:

http://www.saniver.de