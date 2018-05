Grießen TV Grießen ehrt aktive Sportler

Bei der jüngsten hauptversammlung konnten die Posten des Sport-Vorstands und des Jugendwarts nicht besetzt werden. Die Aufgaben werden unter den Mitgliedern aufgeteilt. Sportabzeichen in Gold gab es für zehn Mitglieder.

Die Mitglieder des Turnvereins Grießen hielten im Gasthaus Brauerei Rückblick auf ein ausgefülltes Vereinsjahr. Sport-Vorstand Jürgen Prossel kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr; ein Nachfolger konnte vorerst nicht gefunden werden. Auch der Posten des Jugendwarts konnte nicht besetzt werden, sodass diese Aufgaben auf andere Vorstandsmitglieder verteilt werden.

Prossel sprach von einer guten Entwicklung des Vereins mit seinen aktuell 427 Mitgliedern – "Tendenz steigend", so der Sport-Chef; davon sind 130 Kinder und Jugendliche. "Die Gruppe des Erwachsenen-Sports ist etabliert und sehr aktiv", so Prossel. Er nannte als Höhepunkte des Vereinsjahres die Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin, das Mittsommernachts-Fest, das Beachvolleyball-Turnier, den Klettgau-Lauf, bei dem der Preis für die größte Nordic-Walking Gruppe an die Turner ging und schließlich die Teilnahme am Dachsberg-Turnfest.

Schriftführerin Reina Brehm-Anders beleuchtete intensiv das Turnjahr des Kinder-und Jugendturnens. Die einzelnen Gruppen sind gut besucht. Herausragend war das Gau-Kinderturnfest in Schopfheim. In Turnen und Leichtathletik haben sie tolle Platzierungen erreicht. Im Verein nutzen die Kinder das Angebot der verschiedenen Übungsstunden. In der Hallennutzung in Grießen ist der Verein eingeschränkt.

Es folgten die Berichte der Skiabteilung und der Übungsleiter. Insgesamt sind derzeit elf Kinder-und acht Erwachsenengruppen aktiv, die alle ihre Aktivitäten vorbrachten und von guten sportlichen Leistungen berichteten.

Michael Albrecht gab die Sportabzeichen aus. Er konnte an zehn Mitglieder das Sportabzeichen in Gold überreichen. Die Anzahl der abgelegten Prüfungen bewegten sich von eins bis 24 Mal der abgelegten Prüfungen.

Seit 1965 ist Oskar Schilling, der seit 1950 Mitglied im TV Grießen und seit 1965 Übungsleiter ist. Jetzt gab er diesen Posten ab. Als Nachfolger wurde Udo Huber (74) benannt, der mit kurzen Unterbrechungen seit seinem siebten Lebensalter Mitglied im TV Grießen ist.

Gemeinderat Hans-Jürgen Hyrenbach leitete die Teilwahlen, nachdem er dem Turnverein für sein Engagement innerhalb der Gemeinde gedankt hatte. Der seit vier Jahren amtierende Vorstand Jürgen Prossel kandidierte aus beruflichen Gründen nicht mehr. Ein Nachfolger ließ sich nicht finden, sodass die beiden Vorsitzenden Sabine Geiger (Administration) und Barbara Spitznagel (Kommunikation) bis zur Hauptversammlung 2019 den Turnverein leiten. Wiedergewählt wurden Barbara Spitznagel, Kassierer Günter Meier sowie die Beisitzer Michael Albrecht und Dietmar Göbelbecker. Sabine Geiger vom Markgräfler-Hochrhein Turngau ehrte Oskar Schilling und Karl Schilling mit der Verbandsehrennadel. Darüber werden wir noch berichten.