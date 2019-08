Das Bergrennen in Oberhallau im Klettgau zieht Jahr für Jahr mehrere tausend Besucher an. So auch diesmal. Am Renntag säumen am Wochenende bei strahlendem Sonnenschein Motorsportfans die Strecke. Bestückt mit Campingstühlen und Schatten spendenden Schirmen haben sie sich schon früh morgens auf den Weg gemacht.

Klettgau-Erzingen Die Erzinger Winzer sind schon in Feierlaune für die Lese und das Winzerfest Das könnte Sie auch interessieren

Viele pilgern vom Parkplatz aus schnurstracks den Berg hinauf zur berüchtigten „Tarzankurve“. Von wo aus man zwei Drittel der Strecke sehen kann. Viele aus den benachbarten deutschen Dörfern sind dabei, sogar aus dem Hegau sind sie angereist, um sich das Spektakel anzuschauen.

Alles im Blick: Ausgestattet mit Campingstühlen machen es sich die Zuschauer am Streckenrand bequem. | Bild: Michael Neubert

Pilgerort für Rennfahrfreunde

Für zwei Tage schlagen die Rennfahrer in Oberhallau ihre Zelte auf. Manche finden bei Familien schon seit Jahren eine Unterkunft. Handwerker stellen die Motoren ein.

Fehlersuche: Etwas stimmt nicht. Die Experten werfen einen Blick auf den Motor. | Bild: Michael Neubert

Kurz vor dem Start nehmen sie die Folien von den Reifen, inspizieren rund herum noch einmal alles, bevor der Fahrzeuglenker das Gaspedal durchdrückt, sobald die Schweizer Flagge den Start frei gibt.

Die Starter haben alle Hände voll zu tun. Die Autos geben im Zehnsekundentakt Gas. | Bild: Michael Neubert

Der Fuß zuckt: der Fahrer wartet auf die Rennfreigabe. | Bild: Michael Neubert

Zwei, drei Mal geben sie Gas, Reifen quietschen, manchmal knallt es aus dem Auspuff. Die schwarzen Striemen auf dem Asphalt im Startbereich zeugen von der Antriebskraft der bis zu 800 PS starken Boliden.

Mit Tempo 158 durch die Weinberge

Nahezu pausenlos, im Zehnsekundentakt gehen die Autos auf die drei Kilometer lange Strecke. Sie erreichen ordentliche Spitzengeschwindigkeiten. In eineinhalb Minuten sind sie oben. Einer schafft es am Wochenende in 1:08,00 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 158,8 Stundenkilometern – Rekord.

Im Cockpit: Der Fahrer zurrt seinen Helm fest – dann kann es losgehen. | Bild: Michael Neubert

Neuer Asphalt wird zum Fahrvergnügen

Eric Berguerand aus Charrat im Kanton Wallis in seinem Lola FA99 ist der unumstrittene Bergkönig. Da kommt Begeisterung auf im Publikum. Auch beim Sprecher. Er nutzt die kurzen Rennpausen, um die Besucher zu informieren, und er schwärmt: „Der neue Asphalt ist perfekt eben, ein topp Grip und topp Bedingungen.“ Auch die Fahrer sind begeistert: „Es ist der Hammer, da zu fahren.“

Kostbarkeiten: Auch Oldtimer sind bei diesem Spektakel zu sehen. | Bild: Michael Neubert

Es herrscht eine besondere Atmosphäre, es ist ein großes Familienfest. Unzählige Helfer garantieren einen störungsfreien Rennverlauf, Zwischenfälle gibt es keine. Wenn die Autos mal Pause haben, laben sich die Besucher an den vielen Essens- und Getränkeständen im Dorf. In Oberhallau ist an diesem Wochenende jeder eingespannt.

Mit Vollgas fährt das Rennauto an der voll besetzten Zuschauertribüne vorbei. | Bild: Michael Neubert