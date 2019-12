von Lea Netzhammer

„Seit Ende der Sommerferien bereiten sich die Turner auf diesen Tag vor“, erklärte Christian Merx, der Vorsitzende des TV Erzingen. Und dieser Einsatz hat sich offensichtlich gelohnt: Bei insgesamt neun Auftritten begeisterten die Kinder und Jugendlichen ihr Publikum mit abwechslungsreichen Tanz- und Turneinlagen in der Erzinger Sporthalle. Den Einstieg machten die „Zumba-Kids“ mit Liedern aus den 90ern, was das Publikum zum Mitklatschen brachte und gleich zu Beginn für eine gute Stimmung sorgte.

Spannend wurde es bei den jungen Turnerinnen und ihrer Vorführung „Kampf der Elemente“. Sie zeigten mit ihren Turnkünsten eine Geschichte vom Kampf zwischen Feuer und Wasser und bewiesen, dass sie mit ihren jungen Jahren schon so einiges drauf haben. Nach Spanien wurden die Besucher von den Schülerinnen zwischen zehn und 13 Jahren gebracht. Mit spanischen Liedern und Tänzen ließen sie auf der Bühne schöne Bilder entstehen.

Beim Auftritt der Mädchen in der Leistungsriege zwischen sieben und elf Jahren ging sogar das ein oder andere Raunen durch das Publikum. Sie entführten ihre Zuschauer nach Irland an den St. Patricks Day und bezauberten mit schnellen Saltos und Flickflacks. Auch die letzte Nummer des Sonntagnachmittags hatte es in sich: In Anlehnung an den Computeranimationsfilm „Die Monster AG“ tobten die als Monster verkleideten Turnerinnen über die Bühne und demonstrierten beeindruckendes Bodenturnen.

Bei diesem Anlass wurden auch die Vereinsmeister geehrt. Christian Merx und Oberturnwart Manuel Scheyer überreichten auf der Bühne Pokale und Medaillen für die Erst- bis Drittplatzierten der einzelnen Turngruppen. Diese nahmen ihre Preise strahlend entgegen.

Wer bei der Weihnachtsfeier selbstverständlich nicht fehlen darf, ist der Nikolaus. Für ihn versammelten sich alle teilnehmenden Turner zum Abschluss nochmals auf der Bühne, um bei der Bescherung ein Nikolaus-Säckchen zu bekommen.