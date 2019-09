von Eva Baumgartner

Das diesjährige Hockey-Turnier der Klettgau 99ers hat wohl alle Erwartungen des Vereines übertroffen. Mit diesem Ansturm auf die Jubiläumsparty – das 20-jährige Bestehen war zu feiern – am Samstagabend hatte kein Mensch gerechnet. An die 400 Besucher kamen zu vorgerückter Stunde zum Festplatz, wo drei Diskjockeys Musik der 90er auflegten.

Zuvor jedoch schwitzten bei sommerlichen Temperaturen die sechs Aktiv- und zehn Fun-Mannschaften auf dem Hockeyplatz, was das Zeug hielt.

Die Hitze, die dicke gepolsterte Schutzkleidung, das hohe Tempo und die damit verbundene körperliche Anstrengung verursachte bei zwei Spielern gesundheitliche Probleme, die jedoch die anwesenden DRK-Leute schnell und erfolgreich behandeln konnten.

Die Klettgau 99ers – im Bild mit allen Mitgliedern – feierten am Wochenende ihr 20-jähriges Bestehen mit einem großen Turnier. | Bild: Klettgau 99er

Diese Zwischenfälle waren an dem zweitägigen „Hockeyfest“ glücklicherweise die einzigen Wermutstropfen. Die Turniere der Klettgau 99ers sind stets eine einzigartige Mischung aus rasantem, schnellen Sport und Party.

Denn während die Spieler sich auf dem Platz abmühen, wird das ganze Areal mit fetziger Musik beschallt, bei allerbestem Sound versteht sich, der einzig durch die Ansagen des „Stadionsprechers“, die mitunter von großem Unterhaltungswert sind, unterbrochen wird.

Die Zuschauer sind mit Getränken und diversen Speisen versorgt und können genüsslich spannende Spiele, bei denen es manchmal echt hart zur Sache geht, beobachten.

Bei schönem Wetter schauen denn zahlreiche Klettgauer mit Kind und Kegel bei den 99ers vorbei. Das war auch an diesem Wochenende so, den Vorsitzenden Felix Indlekofer hat‘s sehr gefreut: „Der totale Erfolg, wir sind fast schon überrannt worden“.

Dabei kann er sich auf die Vereinsmitglieder verlassen, organisatorisch läuft es mit allen gemeinsam wie am Schnürchen. „Bei unserer Hammer-Jubiläumsparty sind uns zum ersten Mal die Getränke ausgegangen. Mit so vielen Besuchern aus der ganzen Region hatten wir nicht gerechnet, also musste der ein oder andere schnell den heimischen Keller plündern“, erzählt der 99ers-Chef überglücklich.

Das Klettgauer Nachwuchstalent Jule Netzhammer im Kampf gegen einen großen Spieler der Adis Adipositas aus Waldshut. | Bild: Eva Baumgartner

Der zweite Turniertag, der Sonntag, begann recht gemütlich bei angenehmeren Temperaturen, die Spieler quälten sich nach der Party mit meist dicken Äuglein aus den Zelten, und ließen es deshalb vorerst langsam angehen.

Am Nachmittag standen die Gewinner fest: Den ersten Platz belegten die Z-Fighters aus Oberrüti, aus dem schweizerischen Aargau, den zweiten Platz errangen die Wackeren Schwaben aus Ravensburg, den dritten Platz holten die Gastgeber, die 99ers Klettgau, gefolgt von den Wheels on Fire aus Freiburg, Platz fünf ging an die Z-Fighters II aus Oberrütti, Platz sechs an die Tomacos aus Freiburg.