von Karin Wichert

Grießen – Den Auftakt des Umzuges am Rosenmontag stimmte fetzig der MV Geißlingen – quasi als Warmup – an. Doch zuvor verspeisten die Musiker noch schnell zur Stärkung einen Fleischwurst-Wecken. „Wie haben bereits 25 Kilogramm davon verkauft“, klang es hocherfreut im Getränkezelt.

Fröhlich: Diese Grießener Space-Girls genießen ein Bad in der Sonne. | Bild: Karin Wichert

Die Züge formatierten sich und nahmen ihre Position am Dorfende in der Marktstraße ein. Eine bunte Mischung aus Fantasie-Kostümen, Zuschauer-Gruppen und närrischen Kindern warteten aufgeregt auf die Bonbons und Leckereien, die später beim Umzug in die Zuschauerreihen geworfen wurden.

Erfolgreich: Die Schlosshexen Tiengen mit einigen Gefangenen im Käfig. | Bild: Karin Wichert

Der MV Grießen, der den Umzug organisiert, war mit dem Spielmannzug und der Narrenverein Grießen mit der Eselgruppe, die seit 1984 dabei ist, am Start.

Kopflastig: Die GM Hinterbachsürpfler aus Dangstetten. | Bild: Karin Wichert

Übrigens: Der Narrenverein Grießen wurde 1972 gegründet und integriert alle Generationen mit dem Ehrenpräsidenten (und Gründer) Manfred Bödker (80 Jahre), wie auch das jüngste Mitglied mit einem halben Jahr.

Schräg: Den Auftakt vor dem Umzug spielten der MV Geißlingen. | Bild: Karin Wichert

„Mich freut es, dass wir im Dorf noch einen familiären Umzug mit allen Gruppen für klein und groß anbieten können“, sagte Claudia Güntert, Vorsitzende des MV Grießen auf Nachfrage.

Originell: Der FC Geißlingen auf Fischfang mit dem imposanten Mottowagen. | Bild: Karin Wichert

Die weiteren 14 Gruppen musizierten und tanzten durch die Straßen, unter anderem dabei waren die Narrenzunft Bohnenviertel, die Gelbjacken-Hansele, der Gaszug Randen, die Schlosshexen Tiengen, die Erzinger Rebfüdle, der MV Geißlingen, die Räuberzunft Klettgau-Wutachtal. Das Zugende gestaltete der FC Geißlingen mit seinem imposanten Fischerwagen.