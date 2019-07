von Verband Wohneigentum Baden-Württemberg

Die rund 20 Gartenfreunde, die sich inmitten der ersten Hitzewelle des Jahres zum Sommerschnittkurs der Siedlergemeinschaft Klettgau eingefanden, hatten dutzende Fragen im Gepäck – und Gartenberater Sven Görlitz vom Verband Wohneigentum Baden-Württemberg beantwortete alle nur zu gern.

Der Experte zeigte gekonnt, wie man die verschiedenen Gartenpflanzen fachgerecht schneidet, welches Schnittwerkzeug hierfür geeignet ist und worin die Vorteile des Sommerschnitts liegen.

Großen Wert legt Görlitz laut einer Pressemitteilung des Verbands darauf, dass ein grüner Garten im Gegensatz zu den immer häufiger werdenden Schottergärten einen „unendlich wichtigen Beitrag“ zum Erhalt der Biodiversität und eines guten Mikroklimas beiträgt.

Steingärten sehen seiner Ansicht nicht nur trist aus, sondern mit ihnen schwinden auch Lebensräume für viele Tiere und Pflanzen. „Grüne Gärten dagegen beleben und kühlen unsere Wohngebiete und bieten Nahrung und Unterschlupf für verschiedene Tierarten“, so der Experte. Die Besucher erlebten den Vorteil eines begrünten Vorgartens direkt am eigenen Leib, denn bei der an diesem Tag herrschenden Hitze war es nur unter dem großen Apfelbaum einigermaßen auszuhalten.

Viele Gründe für echtes Grün

Im Gegensatz dazu wäre das auf Schotterboden und mit einer einfachen Beschattung, wie beispielsweise ein Sonnensegel, nicht der Fall gewesen. Ein guter Grund, sich für einen begrünten Garten zu entscheiden. Und Görlitz unterstreicht: „Der Aufwand für die Pflege eines begrünten Gartens muss keineswegs höher sein, als für einen Schottergarten. Eher das Gegenteil ist der Fall.“