von Ursula Ortlieb

In Begleitung des Vorsitzenden Bruno Schneider und den Trainerinnen Sarah Schneider und Christine Spagnolo erlebten die Athleten vom Hochrhein zwei spannende Tage beim integrativen Schwimmsportfest im Wolfgang-Adami-Bad in Würzburg. Mit einer tollen Atmosphäre in der Schwimmhalle begann der Samstag für die Athleten sehr erfolgreich.

Bei seinem ersten Rennen überhaupt in seiner noch jungen Laufbahn kam Mika Sauter aus Unteralpfen gleich aufs Treppchen und holte sich Silber über 50 Meter Freistil. Auch Norman Röder aus Krenkingen machte seine Sache sehr gut. Bei seinem Auftaktrennen über 50 Meter Freistil berührte er die seitliche Abtrennung und wurde leider disqualifiziertwas ihn aber nicht davon abhielt, sich über 50 Meter Rücken Gold zu holen. Nach erst kurzer Trainingszeit im Rückenschwimmen war es eine tolle Leistung.

Auch Neuling Fabian Stoll aus Degernau belegte einen starken siebten Platz. Dominik Mücke aus Tiengen gewann über 50 Meter Freistil Gold und über 200 Meter Silber. Marco Küpfer aus Niederhof holte Gold über 50 Meter Freistil und über 200 Meter Bronze. Daniel Spagnolo aus Lottstetten erreichte Gold über 50 Meter und Silber über 200 Meter Freistil.

Andreas Cafararo aus Erzingen errang bei 50 Meter Freistil Silber und erkämpfte sich im 800 Meter Lauf mit 16.43 Minuten eine Silbermedaille. Adrian Hirschberger aus Tiengen gewann über 1500 Meter Silber. Jessica Furer aus Lauchringen holte in 50 Meter Freistil Silber und über 200 Meter Bronze. Sabrina Schneider aus Rechberg holte in 50 Meter Brust Gold und Bronze in 200 Meter. Bruno Schneider war sehr stolz auf die Leistungen seiner Schützlinge und bedankte sich bei den Trainern, Trainerinnen und Begleitern.

Die Sportler des FSOH trainieren regelmäßig und nehmen an Wettbewerben von Special Olympics im In-und Ausland teil. Der 160 Mitglieder zählende Verein hat seinen Sitz in Klettgau-Rechberg, Vorsitzender ist Bruno Schneider.

Das erste integrative Schwimmsportfest in Deutschland wurde vom SV Würzburg 05, Landesverband Bayern von Special Olympics und s.Oliver ausgerichtet. „Wir möchten dem Behindertensport hierzulande einen Schub geben, denn solch eine Veranstaltung für das Schwimmen gab es bislang in Deutschland nicht“, sagte Thomas Lurz, zwölfmaliger Weltmeister im Freiwasserschwimmen und Sportbotschafter bei Special Olympics Deutschland (SOD) der deutschen Organisation der größten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.