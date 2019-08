von sk

Wie die Polizei erst am Montag mitteilt war die 26-Jährige gegen 16 Uhr auf der L 164 in Richtung Bühl unterwegs. In Höhe Bühl bog sie nach links in die Notburgastraße ab. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Motorrad-Fahrer. Die BMW prallte zunächst in die rechte Seite des Renaults. Danach wurde die Maschine nach links abgewiesen und rutschte noch in einen Mercedes, der hinter dem Renault fuhr. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach CH-Bülach transportiert. Im Renault wurde der 28 Jahre alte Beifahrer leicht verletzt und ins Spital nach Waldshut gebracht. Der 40-jährige Mercedes-Fahrer blieb unversehrt, so die Angaben der Polizei. Den Schaden an seinem Pkw beziffert die Polizei mit 2500 Euro; der Renault endete als Totalschaden in Höhe von 2000 Euro. Bei der BMW beträgt der Schaden mindestens 10.000 Euro. Wie sich herausstellte, hatte die Renault-Fahrerin keine Fahrerlaubnis.