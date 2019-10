von sk

Gegen 19:15 Uhr war der 24-jährige mit dem Alfa Romeo eines Bekannten von der Marktstraße in die Ortsdurchfahrt L 163 eingebogen. Dabei übersah er eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin, die auf der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Riedern am Sand unterwegs war. Bei der Kollision kam die Yamaha-Fahrerin zu Fall und verletzte sich an der Hand. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.