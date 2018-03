Klettgau-Grießen Schulwettbewerb: Der Förderverein der Grundschule Grießen will ein Kunstprojekt unterstützen (W04)

Startnummer W04: Der Förderverein der Grundschule Grießen möchte den Schüler ein langlebiges Kunstprojekt ermöglichen. Die Schüler wollen die Außenfassade mit vier großflächigen Bildern, eines für jede Jahreszeit, gestalten. Mit dieser Idee bewirbt sich der Förderverein beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

"Bleibende Kunst erleben" heißt das Projekt, mit dem sich der Förderverein der Grundschule Grießen beim großen Schulwettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus bewirbt. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Gelegenheit bekommen, ihre persönlichen künstlerischen Entwürfe an der Fassade ihres Schulgebäudes verewigt zu sehen. "Die Schüler haben ihre Ideen zu Frühling, Sommer, Herbst und Winter bereits zu Papier gebracht", heißt es im Bewerbungsschreiben.

Der Grießener Künstler Aderson Marques griff diese Vorlagen auf und entwarf für jede Jahreszeit ein 16 Quadratmeter großes Bild. Aderson Marques ist in der Region bekannt für seine Fassadengestaltungen, 2015 gestaltete er beispielsweise die Fassade der Grundschule Oberlauchringen.

Die Bilder an der Grundschule Grießen aber möchte er nicht alleine an die Wände bringen: "Die Kinder dürfen in wechselnden Kleingruppen mit Herrn Marques die Wand farblich gestalten. Hierdurch erfahren die Schüler hautnah Kunst. Sie finden in dem Kunstwerk ihre Ideen wieder, die ein Ganzes ergeben", schreiben die Verantwortlichen. Gleichzeitig sollen die Schüler kindgerecht den Umgang mit Pinsel und Farbe erlernen.

Initiiert wurde das Projekt von Karin Bartz. Als Projekt der evangelischen Kirche wurde eine Lutherbank künstlerisch gestaltet, bereits mit Unterstützung von Aderson Marques. Im Zuge der Neugestaltung der Außenfassade der Schule entsandt die Idee, die vier Fassadenteile von Schülern gestalten zu lassen, berichtet Sandra Rapp vom Förderverein.

Zwei Bilder zieren mittlerweile schon die Außenwände der Grundschule. Passend zur jeweiligen Jahreszeit wurden bereits die Bilder für den Herbst und Winter gemalt. "Nun folgen Frühling und Sommer. Jedes Bild wird von einer Klassenstufe gemalt. Die Dritt- und Viertklässler waren bereits an der Reihe", so Rapp.

"Die Schulgemeinschaft entstellt zusammenbleibende Bilder für eine farbenfrohe Schule", die nach Schulende frei zugänglich seien und zum Gesehen-Werden einladen würden, heißt es in der Bewerbung. Damit die Bilder möglichst lange erhalten bleiben, soll im Anschluss ein spezieller Anti-Graffiti-Schutzlack aufgetragen werden. Der Förderverein rechnet insgesamt mit Kosten von rund 3000 Euro.

Förderverein

137 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Grießener Grundschule. Der Förderverein sieht sich als Bindeglied zwischen Eltern, Lehrern und Schülern. Er organisiert und finanziert kulturelle Aktionen, aber auch verschiedene Anschaffungen und Veranstaltungen.

Weitere Informationen im Internet:www.grundschule-griessen.de