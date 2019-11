von Heidrun Glaser

Die Grundschule in Grießen hat nicht nur einen neuen Schulleiter, auch der Förderverein der Grundschule wählte ein neues Vorstandsteam. Bernhard Kern löste Jeannine Hägele als Vorsitzender ab und Moritz Hochlehnert übernahm das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Kassiererin ist Annette Fehrenbach und als Schriftführerin fungiert nun Hannah Steindorfner, als Beisitzer stellte sich Oliver Herbig zur Verfügung, die Kassenprüfung übernimmt Tanja Ebi.

Satzung aktualisiert

Der Verein entschied auf den zweiten Beisitzerposten zu verzichten. Entsprechend dieser Entscheidung sowie um den neuen Datenschutzrichtlinien zu entsprechen wurde im Zuge der Hauptversammlung außerdem die Satzung des Vereins aktualisiert. Wie seit vielen Jahren unterstützt der Förderverein die Schule und somit die Schüler durch finanzielle Zuwendungen bei Theaterfahrten, Exkursionen und Wandertagen. „Wir halten an Bewährtem fest und sind dennoch offen für Neues“, betonte der neugewählte Vereinsvorsitzende. Eine beliebte Aktivität ist auch immer noch das adventliche Töpfern mit Vera Knieß, das auch aktuell in diesem Jahr wieder stattfindet.

Adventssingen und Mittsommerfest

Der Werkraum im Keller der Schule wurde saniert und zweckmäßig eingerichtet. Dieser Raum kann nun für kreative Zwecke sehr gut genutzt werden. Im Dezember organisiert der Förderverein in der Schule ein Adventssingen, dort sollen die getöpferten Kunstwerke der Kinder dann ausgestellt werden. Des Weiteren ist wieder das Mittsommerfest geplant sowie eine Autorenlesung mit Sandra Rapp und ein Kunstprojekt mit Aderson Marqués. Auch am Nachmittag soll in der Schule wieder etwas geboten werden.

Umweltprojekt in der Diskussion

Auch ein Umweltprojekt zur Pflanzung von Bäumen steht zur Umsetzung in der Diskussion. Bezüglich eines solchen Projektes hat Schulleiter Michael Boos bereits Erfahrungen in Baltersweil gesammelt. Für weitere Angebote am Nachmittag sucht der Förderverein noch aktive und kreative Personen, die eine AG leiten können und ihre Ideen dafür mitbringen. Bezüglich des Mittsommerfestes im kommenden Jahr am 20. Juli 2020 wurde eine Planungsgruppe gebildet, die sich um die Organisation des Festes kümmert. Die Band ist bereits gebucht, der Show-Act muss noch ausfindig gemacht werden.