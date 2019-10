14 Jugendliche aus der italienischen Partner-Gemeinde Sanza waren im Zuge des Schüleraustauschs sechs Tage im Klettgau. Nachdem die Altersgenossen aus Klettgau im Mai eine Woche in Sanza zu Besuch waren, konnten sie nun ihre Freunde bei sich zu Hause willkommen heißen. Das Programm, welches das Partnerschaftskomitee und die Realschule Klettgau ausgebarbeitet hatte, setzte dieses Jahr den Schwerpunkt auf das Kennenlernen der Kultur und Lebensweise in der Region.

Nach einer langen Busfahrt wurden die Gäste an der Schule empfangen und den Gastfamilien zugeteilt. Bei der Begrüßungsfeier in der Realschule, mit Musikdarbietungen und einer Diashow mit Bildern vom Besuch der Schüler/innen in Sanza im Mai. Nach einem ersten Einblick in das deutsche Schulleben ging es gemeinsam zum Rheinfall. Der Bauernhof „Lindenhof“ in Wutöschingen schenkte den Jugendlichen anderntags einen Einblick in die Arbeit mit den Tieren.

Besuch im Europapark

Zum Abschluss wurde mit viel Körpereinsatz Butter geschüttelt. Ein absoluter Höhepunkt für die Jugendlichen und jedes Jahr ein absolutes Muss, war der Besuch des Europaparks in Rust. Nach einem weiteren Unterrichtsaufenthalt und intensiven Einblicken in das deutsche Schulleben wurde bei einer Rundfahrt die nähere Umgebung erkundet. Abends folgte das Abschiedsfest. Am andern Tag verabschiedeten sich die Jugendlichen – auch unter Tränen. Der nächste Besuch von Klettgauer Schülern in Sanza ist für Mai 2020 geplant.