von eva baumgartner

Ein glückliches Ende nimmt der geplante Breitbandausbau in Klettgau. Die Gemeinde kann nun den Förderantrag für Bundesmittel stellen und den Ausbau wie geplant in Eigenregie in Angriff nehmen.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag

Vorab war die Markterkundung durchzuführen und abzuwarten, in der erforderlichen Acht-Wochen-Frist, so die Information der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Klettgauer Gemeinderats, habe sich bis auf die Telekom, die lediglich den Ausbau für den Ortsteil Grießen beabsichtigt, kein privates Unternehmen zurückgemeldet.

Damit kann nunmehr die Gemeinde für die Ortsteile Erzingen, Rechberg, Weisweil und Bühl die Bundesförderung beantragen. Für die Klettgauer Gewerbegebiete, für die bereits die Förderzusage vorliegt, sollen die notwendigen Tiefbauarbeiten in den kommenden Wochen ausgeschriebenen werden.

Ein großes Thema war zudem die Verfügung des Landratsamtes, die alle großen Veranstaltungen in der Halle in Grießen mit sofortiger Wirkung untersagt. Grund war die Brandverhütungsschau, die aufgezeigt habe, dass kein einziger zulässiger und sicherer Fluchtweg vorhanden ist. Derzeit dürfen nur noch der Turnverein und die Grundschule die Halle für ihre Turnstunden benutzen.

Neue Fluchtwege für Halle

Die wesentlichen Maßnahmen bestehen darin, den bisherigen ersten Fluchtweg, Hauptein- und -ausgang mit einem Panikbeschlag aufzurüsten und einen komplett neuen zweiten Fluchtweg zu bauen. Dieser soll nun im vorderen Bereich der Halle vor der Bühne durch einen Geräteraum ins Freie auf den Parkplatz führen. Architekt Bernd Sautter stellte eine grobe Planung dem Gemeinderat vor, deren Realisierung einen Kostenrahmen von rund 80 000 Euro vorgibt.

Ziel ist es, die Gemeindehalle bis Oktober brandschutztechnisch auf den neuesten Stand zu bringen, damit Veranstaltungen, bei denen sich bis zu 260 Personen der Halle aufhalten dürfen, wieder stattfinden können. Der Bürgermeister wurde ermächtigt, die notwendigen Arbeiten zu vergeben.