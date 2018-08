von SK

Stoßen Sie mit uns an: Seit sechs Jahrzehnten gibt es bereits das beliebte Winzerfest in Klettgau-Erzingen . In diesem Jahr findet es vom 14. bis zum 17. September statt. Aus diesem Grund verlost der SÜDKURIER 60 Mal eine Flasche Erzinger Kapellenberg Spätburgunder Rotwein (0,75 Liter) aus der Winzergenossenschaft Erzingen eG.

Sichern Sie sich jetzt Ihre persönliche Geburtstags-Flasche bei unserem großen Gewinnspiel zum 60. Winzerfest in Erzingen. Die Chancen auf eine der begehrten Flaschen stehen gut.

Gewinnen Sie eine von 60 Flaschen Wein Sie müssen eingeloggt sein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Jetzt anmelden.

Teilnahmeschluss ist am 18. September 2018 um 23:59 Uhr. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich, der Rechtsweg oder eine Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können ihren Gewinn bis zum 31. Oktober beim Weinmarkt Indlekofer in Erzingen abholen, ein Versand ist leider nicht möglich.

Um diese begehrten Flaschen Wein geht es in unserem Gewinnspiel. | Bild: JOERG MICHAELIS

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein