Klettgau Sabine Schumann ist jetzt Narrenmutter des Narrenvereins Grießen

Der Narrenverein Grießen engagiert sich auch außerhalb der Fasnacht vielfältig für Grießen und den Klettgau. Kleine Veränderungen gibt es im Vorstand, neue Narrenmutter ist jetzt Sabine Schumann, die dafür ihr Amt als Kassiererin abgab.

Die Präsidentin des Narrenvereins Grießen, Claudia Güntert, blickte in der Hauptversammlung auf ein aktives Jahr mit eigenen Veranstaltungen und anderen Festivitäten zurück. So übernahmen die Mitglieder am Tag der offenen Tür der Sozialstation im Mai die Bewirtung, ebenso wie beim Saisonfinale des FC Grießen und am Küssaburg-Pokalturnier.

Sportlich unterwegs waren die Narren bei der Fahrradrallye im August. Traditionell wurde am 11.11. die Fastnachtseröffnung in der Narrenstube gefeiert. Es folgten einige Teilnahmen an Umzügen, wie zum Beispiel in Blumberg, Grafenhausen, Erzingen und Geißlingen, ebenso wie am Kleggau-Narrentreffen.

Für Grießen übernahm der Verein am Schmutzigen Donnerstag wieder die Befreiung in Kindergarten und Grundschule sowie im Rathaus. Auch der eigene Rosenmonatsumzug, der Kinderball in der Halle und das Fastnachtsfeuer waren ein "toller Erfolg".

Güntert sprach großen Dank an alle aus, "die all das so problemlos möglich gemacht und unterstützt hatten". Kassiererin Sabine Schumann verlas den Kassenbericht, die beiden Kassenprüfer lobten die ausgezeichnete Führung.

Der Vorstand wurde schließlich einstimmig entlastet. Gemeinderat Eugen Spitznagel dankte dem gesamten Verein für sein Engagement im Klettgau und für die Erhaltung dieses kulturellen Guts. Spitznagel führte auch die darauffolgenden Wahlen.

Der Narrenrat wurde in seiner Besetzung bestätigt, neu dazugekommen ist Ulrich Pohl. Auch die Ämter des Präsidenten und seines Stellvertreters standen zur Wahl, hier wurden die Claudia Güntert und Torsten Gehringer einstimmig wiedergewählt. Änderungen gab es bei den Posten der Kassiererin und der Schriftführerin.

Auf Kassiererin Sabine Schumann folgt Elena Rehm, das Amt von Schriftführerin Anett Lass übernimmt Stefanie Gantert. Narrenvater Manfred Bödker gab sein Amt ab, ab jetzt hat der Verein mit Sabine Schumann nun eine Narrenmutter.

Neben der Ehrung für Karin Dreher (zehn Jahre Mitglied) und Torsten Gehringer (zehn Jahre Vorstandsarbeit) gab es eine besondere Ehrung für Manfred Bödker. Er bekam ein Präsent für 46 Jahre aktive Tätigkeiten in der Vorstandschaft.