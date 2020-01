Erzingen – „Alte Gewohnheiten öffnen keine neuen Türen“, ist an der Wand des neuen Erzinger Restaurants Gutaj zu lesen.

Und diese Maxime zeigt die Marschrichtung der Familie Gutaj auf, die mit vielen neuen Ideen, viel Elan und noch mehr Arbeit ihr Familienunternehmen voran treibt.

Mit dem neuen Restaurant Gutaj unter dem Dach der traditionsreichen Bäckerei Beckert, die seit vielen Jahren von Beca Gutaj und seiner ganzen Familie betrieben wird, erfährt das gastronomische Angebot in Erzingen eine wesentliche Bereicherung.

Das „alte“ Café Beckert wurde vergrößert, umgebaut und stilvoll nach modernen Ansprüchen eingerichtet. Nach wie vor ist es ein klassisches Tagescafé, in dem man den Freuden der Kaffeetafel mit Kuchen und Gebäck frönen kann, gleichzeitig jedoch ist es jetzt auch ein modernes, gemütliches Restaurant, in dem die gut bürgerliche deutsche Küche gepflegt wird.

Küchenchef ist Lulzim Sopi, der mit einer typisch deutschen Küche aufwartet. Klassische deutsche Gerichte sind ganz klar der Schwerpunkt, ergänzt durch einige italienische Spezialitäten wie Pasta oder Pizza.

Das Bier wird frisch gezapft, die Weine kommen zumeist aus der Region. Es gibt einen täglichen wechselnden Mittagstisch zu günstigem Preis, alle Gerichte gibt es auch auf Wunsch zum Mitnehmen. In dem Restaurant mit Blick auf die lebendige Hauptstraße finden 40 Gäste Platz, im angrenzenden Wintergarten sind es sogar 60 Sitzplätze. Er soll, so plant Beca Gutaj, noch erweitert werden und im Sommer, bei schönem Wetter wird sich die Glasfront zur Straße hin öffnen lassen.

Erst im vergangenen Jahr hat die Familie Gutaj eine Bäckerei mit Bistro in Eggingen eröffnet und gleichzeitig den Umbau in Erzingen in Angriff genommen. Dort wurden neben den Räumlichkeiten für die Gäste, eine neue Küche eingerichtet, sowie neue sanitäre Anlagen geschaffen. Nur die Bäckerei mit dem Ladengeschäft blieb unverändert.

„Wir sind ein Familienunternehmen, alle unsere vier Kinder arbeiten in unserem Betrieb. Die zwei Töchter und zwei Söhne sind alle vom Fach, ausgebildete Bäcker beziehungsweise Konditoren“, erzählt Beca Gutaj. Diese Aussicht, dass seine Kinder das Familienunternehmen weiterführen werden und auch wollen, das ist für ihn und seine Frau Ruke ausschlaggebend, motiviert ihn und seine Frau Ruke. Mit der Eröffnung des neuen Restaurant zählt das Familienunternehmen nun 32 Mitarbeiter, die in Backstuben, in den Läden, in Küche und Service arbeiten.

