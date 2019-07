von Eva Baumgartner

Bei Klettgauer Eltern scheint großer Unmut zum Thema Realschule zu herrschen. In einer E-Mail an den Klettgauer Bürgermeister Ozan Topcuogullari sowie an den Gemeinderat machten mehrere Bürger deutlich, dass sie die Informationspolitik zur kommenden Realschule als „völlig unzureichend“ erachten.

Eltern fordern mehr Engagement des Schulträgers

Ihr Sprecher Moritz Hochlehnert brachte dies auch in der Bürgerfrageviertelstunde deutlich zum Ausdruck. Die Kritikpunkte: Keine Informationen zur Schulleitung, zur Lehrerausstattung und zum Umbau der Schule. Auch die Homepage von Schule und Gemeinde liefere keine aktuellen Informationen.

Die Forderung in dem Elternschreiben: „Sofern die Umwandlung ein Erfolg werden soll, dann ist ein erheblich größeres Engagement des Schulträgers notwendig.“ „Wir liefern keine Halbinformation an die Öffentlichkeit, sondern Lösungen beziehungsweise konkrete Pläne“, so die schriftliche Stellungnahme des Bürgermeisters.

Warten auf grünes Licht vom Regierungspräsidium

Bei einem Pressetermin mit dem Tiengener Architekten Thomas Oeldenberger, Bürgermeister Ozan Topcuogullari und Stefan Zölle von Ortsbauamt wurden umfassende Informationen zum Neubau Realschule und dem Ablauf geliefert. Die Baupläne liegen demnach dem Regierungspräsidium vor, darin sind alle Anpassungen im alten Gebäude und am Neubau eingearbeitet, sowie vorab auch alle nach dem kürzlich erstellten Brandschutzgutachten erforderlichen Vorgaben. Gibt das Regierungspräsidium grünes Licht – das wird in Kürze erwartet – dann kann der Bauantrag beim Landratsamt gestellt werden.

In ein bis zwei Wochen finden dann erneut Gespräche mit dem Regierungspräsidium statt, darin geht es um die Förderung des Landes mit zwei Möglichkeiten: Im Idealfall die Förderzusage oder die Unbedenklichkeitsbescheinigung, mit der die Gemeinde den Bau starten kann und die Landesfördermittel später erhält. „Unser großes Ziel ist, mit dem Neubau Anfang 2020 zu beginnen, im besten Fall ist zum Schuljahr 2021 der Neubau bezugsfertig“, erklärt Architekt Oeldenberger.

Allerdings seien die Baukosten auch durch die Brandschutzmaßnahmen neu zu berechnen. Die angesetzten fünf Millionen Euro dürften nicht reichen, rund zehn bis 15 Prozent Mehrkosten seien zu kalkulieren. Zum Stand der Dinge der Schule informierte Interimsrektorin Constanze Trumpf: „Uns liegen aktuell 41 Neuanmeldungen vor. Der Kennlernnachmittag, an dem alle neu angemeldeten Fünftklässler eingeladen waren, war ein voller Erfolg, denn nahezu 100 Prozent der künftigen Realschüler waren da.“

Elternabend soll über aktuellen Stand informieren

Nächste Woche folge dann der Elternabend mit umfassenden Informationen zur Realschule, die zudem auch per Brief zugestellt werden. Drei neue Realschullehrer werden kommen, eine Lehrkraft habe sich schon persönlich vorgestellt. Sie selbst werde aus privaten Gründen nicht für den Posten der Rektorin zur Verfügung stehen. Die Stelle werde vermutlich mit dem Start der Realschule im September 2019 ausgeschrieben.