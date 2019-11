Laut Angaben der Polizei hatte eine 40 Jahre alte Frau das Essen in den eingeschalteten Backofen gestellt und dann die Wohnung verlassen. Aufgrund starker Rauchentwicklung alarmierten Nachbarn gegen 15:15 Uhr die Feuerwehr. Durch die anrückenden Einsatzkräfte aufgeschreckt, eilte die Frau aus der Nachbarschaft in ihre Wohnung zurück. Die Feuerwehr brachte die verbrannten Speisenreste nach draußen. Nach der Belüftung war die Wohnung wieder bewohnbar. Es soll kein Sachschaden entstanden sein, so die Polizei. Die Feuerwehr Klettgau war mit vier Fahrzeugen im Einsatz.