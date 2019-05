von sk

Gegen 14:15 Uhr, war es in Höhe eines Parkplatzes bei Grießen zu der folgenschweren Kollision gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der türkische Lkw aus Richtung Erzingen unterwegs. Als der Fahrer nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, hatte er nicht bemerkt, dass er in diesem Moment von einem Audi überholt wurde. Der Pkw wurde unter dem Sattelzug eingeklemmt. Die Bergung der drei Insassen gestaltete sich schwierig. Ein großes Aufgebot von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war im Einsatz. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sattelzug steht quer zur Fahrbahn, die Strecke dürfte noch länger gesperrt bleiben. Zur Höhe des Blechschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Verkehr wird über Grießen umgeleitet.